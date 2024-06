Opel Mokka allarga l'offerta ibrida della casa tedesca

L'offerta 'ibrida' di Opel continua a crescere e tra i modelli protagonisti c'è anche Opel Mokka, con tecnologia a 48 volt. La nuova Opel Mokka Hybrid con il suo propulsore elettrificato è già ordinabile a un prezzo di partenza di 30.100 euro.

La propulsione ibrida è garantita dalla combinazione di un motore turbo benzina da 100 kW (136 CV), un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce , che contribuisce a ridurre il consumo di carburante ele emissioni di CO2 fino al 20%. A basse velocità, Opel Mokka Hybrid si guida anche in modalità puramente elettrica.

"La nuova Opel Mokka Hybrid con tecnologia a 48 volt - ha commentato Federico Scopelliti, managing director Opel Italia - si colloca tra la trazione completamente elettrica e quella convenzionale della nostra gamma Mokka. Il nuovo sistema ibrido elettrificato rende la guida di Opel Mokka ancora più efficiente per i nostri clienti. Coloro che non si sono ancora seduti al volante di un'auto elettrica possono sperimentare in prima persona i vantaggi della trazione elettrica pura in città".

Oltre al motore turbo a tre cilindri sviluppato appositamente per l'uso ibrido, il sistema della nuova Opel Mokka Hybrid include una batteria agli ioni di litio da 48 volt che si ricarica automaticamente in decelerazione. Il motore elettrico funge quindi da generatore.

La trazione elettrica assiste il motore a benzina in accelerazione e in partenza da fermo. La coppia del motore elettrico viene erogata soprattutto ai bassi regimi, a vantaggio della dinamica di guida e del risparmio di carburante e di emissioni di CO2. A basse velocità, il motore elettrico consente anche la guida completamente elettrica fino a un chilometro o fino al 50% del tempo in città.

A seconda delle proprie preferenze, i conducenti di Opel Mokka Hybrid possono scegliere tra le modalità di guida Eco, Normal e Sport. Da zero a 100 km/h, la nuova Opel Mokka Hybrid impiega 9,1 secondi e può accelerare fino a una velocità massima di 207 km/h.



