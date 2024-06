Nissan celebra 55 anni di storia della Z con la Heritage Edition

Nissan celebra la sua storica eredità sportiva con la Z Heritage Edition 2024. Disponibile in edizione limitata e caratterizzata da elementi di design esclusivi, la Nissan Z Heritage Edition 2024 rende omaggio all'aspetto della Datsun 240Z della generazione S30, presentata 55 anni fa nel 1969. Il caratteristico schema di colori della Heritage Edition rende omaggio all'iconica carrozzeria arancione disponibile sulla S30 originale.





La Heritage Edition è basata sulla Z Performance e viene offerta con cambio manuale a 6 o 9 rapporti.

Tra le caratteristiche principali, l'esclusiva vernice New Sight Orange, la nuova fascia anteriore con aperture della griglia più rettangolari, i cerchi in lega da 19 pollici e le estensioni dei parafanghi a ogni angolo, che richiamano il look della storica 240Z. La straordinaria carrozzeria arancione è accentuata da decalcomanie sul cofano, sulle fiancate e intorno agli emblemi Z.

L'Heritage Edition si basa sulla versione Z Performance ed è dotata di un motore V6 biturbo da 3,0 litri da 400 cavalli, di un differenziale meccanico a slittamento limitato, di freni Nissan Performance con pinze rosse e di altre caratteristiche altamente desiderabili. È l'ultima di una lunga serie di modelli Z in edizione speciale che onorano la storia dell'iconica auto sportiva, capace di regalare emozioni su strada e in pista. La Nissan Z Heritage Edition 2024 sarà in vendita quest'estate ad un prezzo consigliato di 59.135 dollari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA