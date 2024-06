Maserati MC20: arrivano le serie speciali Icona e Leggenda

Il loro nome è Maserati MC20 Icona e MC20 Leggenda, si tratta di due serie speciali nate per celebrare il ventesimo anniversario dal ritorno alle competizioni della casa di Modena, avvenuto nel 2004, con l'indimenticabile MC12. Una sportiva unica nel suo genere realizzata sia in versione stradale che nella variante da corsa, con cui ha dominato il campionato FIA GT indossando la livrea Vitaphone. Tra il 2004 e il 2010 la MC12 GT1 conquistò 27 vittorie nei campionati FIA GT, scrivendo 3 volte il proprio nome nell'albo d'oro della 24 Ore di Spa, e si aggiudicò 6 campionati Scuderie con Vitaphone Racing e 5 campionati Piloti.





Ora, le due serie speciali di MC20, realizzate in tiratura limitata, da 20 esemplari ciascuna, riprendono le livree delle MC12 Stradale e GT1 Vitaphone. Nello specifico, sulla livrea Bianco Audace Matte e Blu Stradale di MC20 Icona sono presenti diversi contenuti del programma di personalizzazione Fuoriserie, come il logo Maserati Fuoriserie nella colorazione Bianco Audace sul fianco della livrea, nella parte in basso vicino alle ruote posteriori, il logo della bandiera italiana posizionato sulla portiera, sotto alla scritta MC20, i coprimozzi di colore argento con logo del Tridente in blu a contrasto, le pinze freno verniciate di blu, gli specchietti auto-oscuranti, e la copertura del motore in fibra di carbonio.

MC20 Leggenda sfoggia una livrea Nero Essenza e Digital Mint Matte, e vanta contenuti Fuoriserie quali i cerchi Tridente in Nero Lucido con coprimozzi Nero Opaco e Tridente Digital Mint, il logo del Tridente in giallo su griglia, portiere e montante C, e, infine, le pinze freno verniciate di nero.

Inoltre, il pacchetto Fuoriserie delle due serie speciali si completa con gli interni racing comprensivi di sedili da corsa monoscocca con parte centrale in Nero/Blu su fondo argento per Icona ed in Nero su fondo argento per Leggenda, oltre ai poggiatesta con il Tridente ricamato insieme alla scritta Icona o Leggenda, mentre la cover del motore Nettuno presenta il badge con la dicitura "Icona una di 20" e "Leggenda una di 20".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA