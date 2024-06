Arriva in Europa suv elettrico Nio EL8 ma solo in 5 mercati

Nio, il brand cinese specializzato in auto elettriche premium, ha iniziato ufficialmente le vendite europee del suo modello EL8 a partire dai mercati di Norvegia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca.

Il nuovo modello EL8, un suv con tre file di sedie, che è stato lanciato in questi cinque Paesi condivide lo stesso design e la stessa configurazione dell'analogo ES8 venduto in Cina.

Tra le particolarità costruttive ci sono le maniglie delle porte a filo, il Lidar per le evoluzioni della guida autonoma a 'torre' sopra al parabrezza e numerose videocamere ad alta definizione.

Nio EL8 utilizza uno schema a doppio motore - e quindi trazione integrale - che eroga una potenza combinata di 480 kW (ben 652 Cv) e una coppia massima di 850 Nm. Sono presenti inoltre sospensioni pneumatiche a doppia camera controllate elettronicamente, con il sistema Cdc (controllo continuo dello smorzamento). Altro elemento di sicurezza e sistema Bosch IPB (freno di potenza integrato) che ottimizza in determinate situazioni la prestazione in frenata anche se viene applicata ad pedale una forza limitata.

L'abitacolo di Nio EL8 - che è lungo 5,099 metri - propone una configurazione a sei posti. Le prime due file di sedili sono dotate di riscaldamento, ventilazione e massaggio, ed anche la terza fila è riscaldata. Nio, che dovrebbe avviare le operazioni in Italia dal 2025, ha costantemente ampliato la propria presenza strategica in alcuni mercati europe. Dal 2021 ha lanciato con successo i cinque modelli ET7, EL7, ET5, ET5T ed EL6.

A livello di ricariche elettriche Nio - che popone in Europa come in Cina lo scambio delle batterie - ha creato 43 stazioni di 'swap' - oltre a 45 punti di ricarica rapida. I clienti Nio hanno anche accesso a oltre 600mila colonnine di terze parti in Europa.

