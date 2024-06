Per Alpine A290 elettrico a servizio di sportività e comfort

Parole d'ordine piacere di guida ed emozione al volante, per la nuova Alpine A290 che mette la propulsione elettrica al servizio della sportività ma senza compromettere il comfort della guida quotidiana. In particolare, il ricorso ad una piattaforma dedicata ai veicoli elettrici come l'AmpR Small, ha offerto grandi vantaggi per la progettazione di un modello sportivo.

La piattaforma, infatti, ottimizza la distribuzione delle masse (meno peso sull'avantreno) ed abbassa il baricentro. La batteria contribuisce alla rigidità dell'auto e il suo posizionamento offre massima abitabilità. L'architettura di tipo skateboard e il motore di piccole dimensioni consentono di rendere l'anteriore più compatto.

Il motore di A290 proviene dal segmento superiore, proprio come aveva fatto ai suoi tempi Jean Rédélé con la 4 CV potenziata e trasformata in A106. Partendo dalla piattaforma AmpR Small, lo sviluppo è stato pensato in stile Alpine: su una base già esistente, cambiare il motore, aggiungere tecnologie uniche con sospensioni esclusive, impianto frenante, pneumatici e gestione della coppia specifici e, naturalmente, il talento degli ingegneri Alpine per la messa punto.

La ricetta ha dato forma all'auto in grado di ottenere prestazioni tra le migliori del segmento, con un tempo di 6,4 secondi da 0 a 100 km/h, potenza fino a 220 cv, coppia di 300 Nm e peso di soli 1.479 kg. Nonostante tutto, comfort e praticità non sono stati sacrificati su questa city car a 5 porte e 5 posti lunga 3,99 metri, con un grande bagagliaio di 326 l e diametro di sterzata limitato a 10,20 m.

La culla motore specifica è stata creata per migliorare l'alloggiamento, favorendo il comportamento del veicolo e garantendo un filtraggio ottimale. La progettazione al 100% in alluminio e la scelta delle dimensioni della batteria contribuiscono poi a contenere il peso di A290 a 1.479 kg.

Il baricentro basso limita il rollio naturale dell'auto per cui non sono necessarie regolazioni estreme delle sospensioni per garantire il controllo dei movimenti della carrozzeria.

L'adozione di sospensioni dedicate, dotate di finecorsa idraulici, consente di raggiungere un ottimo livello di comfort, molto apprezzabile nella guida quotidiana.

Il ricorso al retrotreno multilink, scelta rara per questa categoria, permette una regolazione particolarmente fine della posizione delle ruote, offrendo ad A290 un feeling stradale alto di gamma ed accentuando la direzionalità dell'avantreno.

Contribuisce anche alla stabilità in curva ad alta velocità, permettendo di concentrare il lavoro aerodinamico sulla resistenza, fattore di efficienza. L'impostazione del telaio di A290 è volta a ritrovare le sensazioni sportive del DNA Alpine, con il giusto compromesso tra agilità e stabilità, per ottenere un comportamento brioso ma controllabile. Tanti, i dispositivi di assistenza alla guida, tra i quali anche sistema di controllo dell'attenzione del conducente, frenata automatica di emergenza in retromarcia, sensori anteriori e posteriori con correzione della traiettoria di emergenza ed uscita sicura degli occupanti.

Il nuovo pulsante My Safety Switch, situato a sinistra del volante, consente al conducente, con un semplice gesto, di selezionare le impostazioni preferite degli ADAS, scegliendo ad esempio se attivarli o disattivarli, il livello di intervento e la presenza di alert acustici.



