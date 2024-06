Fiat svela la Nuova Grande Panda, ispirata al modello anni '80

La Fiat svela le prime immagini della nuova Grande Panda, primogenita della nuova famiglia ispirata alla Panda degli anni '80. È il primo modello di una nuova gamma globale basata su una piattaforma multi-energy.

Disegnata nel Centro Stile Fiat di Torino, sarà prodotta in Serbia. La presentazione sarà l'11 luglio a Torino nell'evento per i 125 anni di Fiat, uno dei brand di Stellantis. Con questo nuovo modello - sottolinea una nota - inizia il passaggio del marchio Fiat da una produzione locale a una offerta globale sviluppata da una piattaforma comune.



La Grande Panda - veicolo del segmento B sotto i 4 metri di lunghezza, cinque posti - sarà prodotta in Serbia e arriverà prima in Europa, Medio Oriente e Africa. Sarà disponibile nelle versioni elettrica e ibrida. "Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di Fiat è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di Fiat incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, Fiat avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. Infatti, la Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana in ogni Paese, è una vera Fiat" commenta Olivier Francois, ceo di Fiat e responsabile marketing globale di Stellantis.

Grande Panda: il nuovo modello globale di FIAT

Gli esterni della nuova Fiat Grande Panda presentano una speciale combinazione di linee strutturate e superfici morbide ma decise, che mettono in risalto i passaruota robusti. Inoltre, l'“italianità” della nuova Fiat Grande Panda risalta attraverso l'iconico e ironico design italiano, sinonimo di bellezza.

La compatta sarà disponibile con colorazioni della carrozzeria vivaci, come ad esempio il giallo. Il look frontale presenta un volume compatto con una nuova personalità distintiva. Le linee ortogonali precise racchiudono una disposizione a maglia quadrata progressiva che crea un pattern grafico accelerato e forte, generando come una punteggiatura di pixel che si estende dal centro della mascherina superiore nera lucida fino ai fari. La presenza di uno skid plate nella parte centrale inferiore del paraurti enfatizza un'attitudine UV, mentre i fari, composti da cubi opalini, prendono ispirazione dalle finestre delle facciate della fabbrica del Lingotto. In aggiunta alla firma luminosa originale, le luci diurne (Daytime Running Lights) si trasformano in indicatori di direzione e illuminano alcuni dei cubi che appaiono come pixel orizzontali disposti a scacchiera. Lateralmente, la configurazione della Fiat Grande Panda ricorda la robustezza della Panda degli anni '80, con un’incontestabile allure grazie alla dinamicità dell'abitacolo e della vetratura. L'attitudine a cuneo della carrozzeria e dell’abitacolo è accentuata dalle barre portatutto che spostano il punto visuale più alto verso il posteriore. Come omaggio alla classica Panda 4x4, Fiat Grande Panda è dotata di lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere che riflettono l'ambiente circostante e animano la parte inferiore della fiancata. Inoltre, il robusto montante "C" riproduce fedelmente l'inconfondibile inclinazione del rapporto angolare rispetto al volume verticale della parte posteriore. Un badge quadrato nero è collegato alla grafica della vetratura, contribuendo a generare un effetto lenticolare e allo stesso tempo suggestivo, trasformando le quattro lettere FIAT in quattro barre.

