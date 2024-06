Volkswagen apre gli ordini per ID.7 GTX e Pro S

La famiglia elettrica di Volkswagen si allarga con l'apertura degli ordini per le versioni GTX e Pro S di ID.7. Le nuove ID.7 GTX fastback e ID.7 Tourer GTX station wagon hanno una potenza di 250 kW (340 CV) e la trazione integrale bimotore elettrica. I modelli a motore e trazione posteriore ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S sviluppano invece una potenza massima di 210 kW (286 CV) e raggiungono rispettivamente autonomie, nel ciclo Wltp, di 707 e 688 km.



Tutte le versioni della ID.7 sono dotate di una nuova batteria da 86 kWh, che permette la ricarica in corrente continua con potenza fino a 200 kW. Le nuove ID.7 GTX e GTX Tourer sono, attualmente, anche le elettriche più potenti di Volkswagen. La fastback passa da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La ID.7 GTX porta i suoi 250 kW (340 CV) di potenza su strada grazie alla trazione integrale elettrica con motore elettrico sull'asse anteriore e posteriore.

Questo modello ad alte prestazioni, in particolare, vanta un'autonomia Wltp di 588 km nella carrozzeria fastback e di 577 km in quella station wagon Tourer. La batteria da 86 kWh di ID.7 GTX e ID.7 Tourer GTX può essere ricaricata fino a 200 kW presso le stazioni di ricarica rapida in corrente continua, passando dal 10 all'80% in 26 minuti.

Sul fronte esterno, la nuova ID.7 GTX è riconoscibile grazie al caratteristico design nella parte anteriore e posteriore. La fastback sportiva dispone anche di una gamma di equipaggiamenti di serie migliorata. Le caratteristiche esterne includono i nuovi cerchi in lega Skagen da 20 pollici con superfici diamantate e i fari anteriori IQ.Light LED Matrix con loghi Volkswagen illuminati anteriori e posteriori.

L'abitacolo, poi, è dotato di sedili riscaldabili con impunture rosse a contrasto e la scritta GTX traforata sugli schienali. Un'altra caratteristica specifica della GTX è il volante multifunzione con inserto centrale rosso e impunture rosse. L'abitacolo della ID.7 GTX è illuminato dall'Ambient Light interno a 30 colori. tra le altre dotazioni di serie, non manca l'App-Connect wireless per Apple CarPlay e Android Auto, l'head-up display a realtà aumentata e l'assistente vocale IDA con ChatGPT integrato.

ID.7 GTX Tourer è invece la più potente station wagon Volkswagen. Identica alla GTX fastback in termini di dotazioni tecnologiche, la ID.7 GTX Tourer può però trasportare fino a 605 litri di bagagli con cinque persone a bordo (con gli schienali dei sedili posteriori in posizione di carico), la ID.7 GTX fastback ha una capacità massima del bagagliaio di 532 litri. La nuova ID.7 GTX Tourer accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, mentre l'autonomia Wltp della station wagon Volkswagen più potente mai costruita è di 577 km.

Per enfatizzare il pregio delle versioni sportive di entrambe le varianti di carrozzeria, per il mercato italiano viene proposto l'allestimento GTX Plus, che eccelle nelle dotazioni grazie all'offerta di serie dei migliori contenuti estetici, tecnologici e funzionali che caratterizzano la ID.7.

La gamma italiana della ID.7 GTX parte da 70.650 euro e quella della ID.7 Pro S da 63.200 euro. Le varianti Tourer costano 800 euro in più delle corrispondenti fastback.



