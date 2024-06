Xpeng amplia la gamma in Europa con il nuovo suv coupé G6

Il costruttore cinese XPENG aggiunge un terzo modello completamente nuovo alla sua gamma in Europa: il suv coupé XPENG G6, presto disponibile negli showroom italiani. Basato sull'ultima generazione della piattaforma EV proprietaria denominata SEPA 2.0, leggera e resistente, con architettura a 800V, che è la stessa utilizzata per il 'fratello maggiore', il suv G9 ha la possibilità di ricarica ultrarapida fino a 280 kW grazie alla quale la batteria passa dal 10 all'80% in meno di 20 minuti. XPENG G6 sarà disponibile con due pacchi batteria: una LFP (litio ferro fosfato) da 66 kWh con un'autonomia di 435 km nel ciclo WLTP e una NCM (nichel ossido di cobalto manganese) da 87,5 kWh con un'autonomia fino a 570 km nel ciclo WLTP. Il suv coupé G6 ha la trazione posteriore di serie, ma la batteria più capace può essere abbinata alla trazione integrale. Tre le configurazioni disponibili, tutte con velocità massima di 200 km/h: RWD Standard Range da 190 kW (258 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi; RWD Long Range da 210 kW (286 CV) e 440 Nm, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi; AWD Performance da 350 kW (476 CV) e 660 Nm, potente versione con due motori elettrici che assicurano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. La versione RWD Standard Range può ricaricarsi velocemente fino a 215 kW, mentre le versioni RWD Long Range e AWD Performance possono utilizzare sistemi da 280 kW. La ricarica in una stazione pubblica o privata è possibile con 11 kW (trifase). XPENG G6 è lungo 4,75 metri, largo 1,92 metri, alto 1,65 metri e, grazie a un passo di 2,89 metri, garantisce ampio spazio interno per le gambe e per la testa risultando molto comodo anche per i passeggeri più alti. Il vano di carico del bagagliaio dispone di 571 litri e può aumentare a 1.374 litri con i sedili posteriori ripiegati. Nell'abitacolo sono stati utilizzati materiali di alta qualità, con un livello di finitura già apprezzato nelle P7 e G9. Il sistema di infotainment di XPENG G6 si basa sull'ultima versione del sistema operativo Xmart OS di XPENG e offre, di serie, tutte le funzioni di comfort e i sistemi di assistenza alla guida XPilot. Le informazioni di guida più importanti si trovano di fronte al conducente su un display da 10,2 pollici. Tutte le altre funzionalità possono essere controllate tramite uno schermo centrale da 14,96 pollici ad alta risoluzione tramite comandi rapidi e intuitivi che possono essere anche vocali, grazie all’assistente attivabile con la frase “Hey XPENG”. Il sistema operativo di XPENG G6 viene aggiornato automaticamente con un sistema over-the-air che non richiede di recarsi presso centri assistenza o seguire particolari procedure. Il prezzo della versione base sarà inferiore a 42.700 euro iva inclusa.

