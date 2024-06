Il 13 giugno a Le Mans Alpine svela la nuova A290

Un nuovo capitolo è prossimo ad aprirsi per Alpine, pronta a svelare la nuova A290. La casa francese si appresta a scrivere una nuova pagina della sua storia con il lancio della sua prima sportiva elettrica compatta, in anteprima mondiale, domani alle 12.30 a Le Mans. L'evento sarà trasmesso anche in streaming collegandosi all'indirizzo https://events.alpinecars.com. Alpine porterà, al centro di Le Mans, la sua visione della sportività elettrica, per aprire, con A290, la strada ad una gamma completa di modelli 100% elettrici che sosterrà gli obiettivi di crescita e sviluppo del marchio sui mercati internazionali. A presentare la A290, primo modello del 'Dream Garage' di Alpine, saranno il ceo di Alpine Philippe Krief e il direttore del design Antony Villain.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA