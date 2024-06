Al via gli ordini per Cupra Formentor e Leon, anche Sportstourer

Cupra apre gli ordini di due modelli distintivi del brand: la Formentor e la Leon, anche in versione Sportstourer. Nel dettaglio, al lancio, la nuova Cupra Formentor - primo modello progettato e sviluppato in modo esclusivo per il marchio Cupra con oltre 120mila unità consegnate in tutto il mondo nel 2023 (+23% rispetto all’anno precedente) - è già ordinabile in Italia nella motorizzazione 1.5 Hybrid 150 CV (110 kW) DSG da 275 euro al mese con la formula Cupra Way 24 mesi.

Riprogettata per consolidare il successo della prima versione, la nuova Formentor è pronta per offrire un’esperienza di guida senza precedenti: con il frontale shark nose (a muso di squalo), i fari matrix Led con firma luminosa triangolare e il logo Cupra integrato e illuminato nella luce posteriore, la nuova Formentor abbraccia il Dna del nuovo linguaggio di design di Cupra. Tra le importanti novità di prodotto, spiccano l’introduzione di nuove soluzioni di powertrain con i motori ibridi plug-in (e-Hybrid) di nuova generazione e il nuovo motore a benzina (TSI) che eroga 333 CV (245 kW) con tecnologia torque splitter.

L’offerta prodotto di nuova Formentor vanta dotazioni di serie più ricche all’insegna della digitalizzazione con il nuovo sistema di infotaniment da 12,9”, che rende l’esperienza più semplice e intuitiva, e maggiore sicurezza con i nuovi assistenti alla guida. Il prezzo di listino di nuova Cupra Formentor, che è già ordinabile nella versione con motore 1.5 Hybrid 150 CV DSG, parte da 39.500 euro. Aperti gli ordini anche per le nuove Leon e Leon Sportstourer. La nuova Cupra Leon è già ordinabile in Italia da 245 euro al mese con ecoincentivi statali; la versione Sportstourer da 295 euro al mese, entrambe con la formula Cupra Way 24 mesi.

Al lancio disponibili nelle motorizzazioni 1.5 Hybrid 150 CV DSG e 2.0 TDI 150 CV DSG. Riprogettata per riaffermare l’identità vincente che l’ha contraddistinta, la nuova Leon è pronta per scrivere un nuovo capitolo basato su design, performance e tecnologia. La nuova Leon – sia nella versione hatchback che in quella Sportstourer - abbraccia il Dna del nuovo linguaggio di design di Cupra con il frontale shark nose e la firma luminosa triangolare, e il logo Cupra integrato e illuminato nella luce posteriore.

Rinnovata anche la gamma motori con l’introduzione di nuove soluzioni di powertrain, tra cui le versioni con tecnologia ibrida plug-in (e-Hybrid). L’offerta prodotto delle nuove Leon e Leon Sportstourer vanta anche dotazioni di serie più ricche, all’insegna della digitalizzazione con il nuovo sistema di infotaniment da 12,9”, che rende l’esperienza più semplice e intuitiva, e maggiore sicurezza con i nuovi assistenti alla guida. Nuova Cupra è stata riprogettata per riaffermare l’identità vincente che l’ha resa unica nel suo genere, dopo il lancio nel 2020 e l’ampliamento della gamma, avvenuto lo scorso anno, con l’introduzione di nuovi propulsori ibridi, diesel e benzina che hanno consentito a questo modello di contribuire alla crescita e ai notevoli traguardi raggiunti dal brand.

Le oltre 2.500 unità in più immatricolate in Italia rispetto all’anno precedente (+465%), hanno permesso a Cupra di espandersi sul mercato, di conquistare nuovi segmenti ma soprattutto le nuove generazioni poiché l’età media di chi possiede una Cupra Leon è, senza paragoni, la più bassa sul mercato.

