RS7-S è la nuova supercar firmata ABT Sportsline

La gamma S di ABT Sportsline si arricchisce con la nuova supercar Rs7-S da 720 CV. Il modello rappresenta l'evoluzione della precedente Rs3-S di recente introduzione, con i suoi 460 CV, e si affianca alla Rs4-S da 510 CV, così come della RsqQ8-S da 700 CV e alla Rs6-S da 720 CV.

Con un aumento di potenza fino a 120 CV, l'aggiornamento delle prestazioni ABT Power S trasforma il modello standard, già sportivo, di casa Audi, in entrambe le varianti RS 7 Sportback e RS 7 Sportback Performance in una vera e propria supercar da 720 CV e una coppia fino a 950 Nm.



Un pacchetto aerodinamico ABT realizzato interamente in fibra di carbonio visibile lucida, costituito da un labbro anteriore con scritta RS7-S, lame anteriori, gonne laterali e spoiler posteriore, definisce l'aspetto del sofisticato modello speciale.

Il sistema di scarico ABT accoppiato con l'adozione di stabilizzatori sportivi sugli assi anteriori e posteriori, garantisce una dinamica di guida ottimale e una guida precisa, assicurando che la potenza extra venga trasferita sulla strada senza problemi.

L'attenzione ai dettagli si nota anche dalle finiture interne esclusive come il coperchio della manopola del cambio ABT in carbonio lucido, il logo Rs7-S posizionato sui sedili e sui tappetini, nonché il logo ABT sul tappo dell'interruttore di start-stop e nell'illuminazione dell'ingresso.

Per coloro che desiderano una personalizzazione ancora più incisiva, è disponibile una gamma di accessori opzionali, che include anche sospensioni sportive, un volante sportivo in Alcantara, paddle shift ABT in fibra di carbonio visibile lucida, copri telaio e cruscotto ABT, anche in fibra di carbonio visibile lucida.

Per una protezione ottimale del veicolo, su richiesta è disponibile una pellicola di protezione della vernice, parziale o completa. Il pacchetto di conversione per la Rs7-S costa 48.900 euro.



