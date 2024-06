Nuovo Jeep Gladiator Mopar '24, 250 esemplari solo per Usa

Partendo dal'ampia gamma delle Jeep Performance Parts (Jpp) destinate a migliorare le capacità in fuoristrada e a rendere ancora più personale il look dei celebri 4x4 americani, il pick-up Gladiator Rubicon viene ora proposto in una esclusiva serie limitata Mopar '24, riservata al mercato Usa. Sotto al cofano il collaudato V6 3.6 benzina Pentastar da 285 Cv.

Si tratta di sole 250 unità - tutte contrassegnate da una placca interna con la numerazione progressiva - e caratterizzate esternamente da una finitura nera con grafica topografica Rubicon Trail (unica nel suo genere) sul cofano, sui lati del cassone e sul portellone. L'escllusività del look è accentuata da una sottile banda rosse ed evidenziata dal logo Jeep Performance Parts (JPP) sul cofano e sui lati del letto.

All'interno spiccano i sedili personalizzati in pelle Katzkin con rivestimenti in nero e rosso Maraschino con loghi Omega M Mopar impressi in rilievo. Il bracciolo della console centrale in rosso Maraschino come le sedute forniscono un ulteriore personalizzazione cromatica insieme alle cuciture rosse sul volante, sui sedili e sul pannello degli strumenti. "Siamo entusiasti di continuare il nostro programma annuale di personalizzazione dei veicoli di fabbrica con la nuova Jeep Gladiator Mopar '24 - ha affermato Mike Koval vicepresidente senior con responsabilità di Mopar North America -Sappiamo che i nostri appassionati clienti Jeep apprezzeranno questo speciale modello in edizione limitata che farà sicuramente girare l'attenzione all'interno della comunità off-road".

Il prezzo in Usa parte da 70.295 dollari e comprende un kit di attrezzi JPP da 83 pezzi presentato in un'attraente confezione riutilizzabile. La borsa espandibile con tasche dedicate permette un'organizzazione efficiente e grande accessibilità. L'ampio spazio consente ai clienti del Gladiator Mopar '24 di aggiungere i propri attrezzi.

