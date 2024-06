Novitec reinterpreta Maserati MC20 Cielo in chiave estrema

Specializzata nell'elaborazione di supercar, la tedesca Novitec ha reinterpretato in chiave aggressiva la splendida Maserati MC20 Cielo. Nuove appendici aerodinamiche realizzate in fibra di carbonio e cerchi in lega forgiati da 21 pollici, firmati dalla statunitense Vossen, sono il preludio su strada a prestazioni innalzate, rispetto alla già performante vettura di serie.



La proposta dell'officina di Stetten, infatti, prevede l'aggiunta di due centraline N-Tronic che interagiscono con quella di bordo per modificare curve di coppia, di potenza e gestione delle pressioni di sovralimentazione del V6 3.0 del Tridente. Modifiche che abbinate all'adozione di nuovi scarichi dalla "voce" più piena, realizzati in inconel, materiale leggero utilizzato anche in Formula 1, permettono alla vettura italiana di guadagnare 90 Cv di potenza massima, sino a raggiungere 720 Cv a quota 7.400 giri al minuto. Anche la coppia motrice del twin-turbo benzina è salita di 88 Nm: ora raggiunge un picco massimo di 818 Nm, disponibile tra i 3.000 e i 5.500 giri, ha tratto beneficio dalla cura anabolizzante cui è stata sottoposta la MC20 Cielo. Il risultato in termini di performance è particolarmente efficace: scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, limato di un decimo di secondo rispetto al dichiarato dal Costruttore emiliano e i 200 orari raggiunti in soli 8,4 secondi, per una velocità massima autolimitata elettronicamente a 325 km/h (+ 5 km/h).

Caratterizzata nel frontale da nuovo spoiler, il trattamento Novitec per questa Maserati prevede anche un assetto ribassato di 25 mm e interni personalizzabili su indicazione del cliente.

