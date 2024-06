Anche l'Alfa Romeo Junior agli Electric Days

Sono tornati a Roma, in Viale America, e nelle strade circostanti del quartiere EUR, gli Electric Days, promossi da Motor1.com e da InsideEVs.it che, fino al 9 giugno, permetteranno al pubblico partecipante di provare diversi modelli con i differenti gradi di elettrificazione. Nell'occasione, è presente anche la nuova Alfa Romeo Junior, con cui la casa del biscione torna nel segmento B.

Disponibile sia in variante ibrida che in configurazione 100% elettrica, presenta un design dal carattere sportivo ed una connettività avanzata.

Nello specifico, la nuova Junior Ibrida adotta un motore termico 1.2 a 3 cilindri a ciclo Miller con turbina a geometria variabile da 136 CV abbinato ad un sistema ibrido a 48v con un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione a 6 rapporti.

La versione elettrica utilizza un motore da 156 CV ed una batteria agli ioni di litio di ultima generazione da 54 kWh, che promette 410 km di autonomia nel ciclo WLTP, ed oltre 590 km nel ciclo urbano. Inoltre, nelle stazioni di ricarica rapida a corrente continua, questa accetta una potenza di ricarica fino a 100 kW, per recuperare dal 10 all'80% di energia in meno di 30 minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA