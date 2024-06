Cadillac, tra i progetti futuri anche una berlina elettrica

Tra i progetti di Cadillac ci sarebbe anche una berlina 100% pronta ad affiancare il suv green con l'obiettivo di espandere la gamma a emissioni zero del marchio premium. Lo riporta il sito motorahthority precisando che nei piano aziendali c'è la realizzazione di una berlina 'green' che nei prossimi mesi potrebbe essere anticipata da un concept.

Secondo quanto precisato, il capo del design di General Motors, Mike Simcoe, ha dichiarato durante un recente briefing con i media che Cadillac introdurrà una nuova berlina nella sua gamma in futuro non molto lontano. Nessun riferimento diretto alle berline ma l'idea di Cadillac, annunciata lo scorso mese di maggio, è di voler avere una versione elettrica in diversi segmenti. In precedenza la strategia annunciata dal marchio prevedeva di diventare un brand 100% elettrico entro la fine del decennio, anche se la domanda di veicoli elettrici, più lenta del previsto, ha indotto Cadillac e molte altre case automobilistiche a ridimensionare le proprie ambizioni in tema di alimentazione elettrica.

Attualmente Cadillac offre già in gamma la Celestiq in edizione limitata, che il marchio definisce berlina anche se in realtà è un'utilitaria. Si tratta però di un modello che ha un prezzo di 340.000 dollari, che la rende fuori dalla portata della maggior parte degli acquirenti. Qualsiasi futura berlina elettrica di Cadillac avrà probabilmente un prezzo in linea con i suv elettrici del marchio. L'attesa quindi potrebbe non essere lunga, almeno per vedere nei prossimi mesi una concept. A marzo il marchio ha presentato una concept chiamata Opulent Velocity, che dovrebbe anticipare i piani di Cadillac per i veicoli elettrici ad alte prestazioni. Prima che arrivi una berlina elettrica, però, il marchio continuerà a puntare ancora sui suv, un segmento che Simcoe ha definito un "male necessario". A maggio Cadillac ha presentato il crossover compatto Optiq 2025.

Nel 2025 arriverà anche il suv full-size Escalade IQ e, più avanti, il marchio aggiungerà il crossover a tre file Vistiq.

