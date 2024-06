Bmw Serie 1: arriva la quarta generazione

La Bmw Serie 1 si evolve e nella quarta generazione è stata rivista nel design e nei contenuti.

L'estetica rivela le proporzioni che caratterizzano, da sempre, il modello, il quale presenta un cofano lungo, e l'abitacolo arretrato. La lunghezza è aumentata di 42 millimetri e l'altezza è cresciuta di 25 millimetri, rispetto alla Serie 1 precedente.

Il frontale si caratterizza per una griglia rivista con un'innovativa struttura a barre verticali e diagonali, e per i fari a LED, di serie, con vistosi elementi verticali per le luci diurne e gli indicatori di direzione. Nella fiancata la Shadow Line lucida BMW Individual, anch'essa di serie, include un elemento grafico con il numero 1 nel contraltare Hofmeister kink sul montante C. Mentre dietro non manca lo spoiler sul portellone che va ad allungarne la silhouette; inoltre, i gruppi ottici posteriori in due parti si estendono fino alle sezioni laterali. Completa il quadro la possibilità di avere una verniciatura opzionale del tetto a contrasto, una novità per le vetture della casa dell'Elica. Non manca il pacchetto M Sport e l'equipaggiamento opzionale M Sport Design, che aggiungono carattere alla Serie 1 già a partire dagli elementi elementi aerodinamici più pronunciati. L'abitacolo sfoggia materiali completamente privi di pelle e, tra gli optional, sono disponibili anche i sedili sportivi Econeer con rivestimenti e imbottiture in poliestere riciclato ed i sedili sportivi M anche nella versione Veganza con proprietà simili alla pelle. Con un spazio interno in grado di ospitare 5 persone ed un bagagliaio che, a seconda delle versioni, va dai 300 litri ai 1.200 litri abbattendo il divano posteriore, l'abitacolo della quarta generazione della Serie 1 si rinnova anche attraverso il selettore del cambio ridisegnato ed il Curved Display che comprende un Information Display da 10,25 pollici e un Control Display da 10,7 pollici. Inoltre, il numero di pulsanti è stato ridotto, ed anche il climatizzatore si controlla in maniera digitale.



Tra i propulsori, troviamo, al vertice dell'offerta, il 4 cilindri della M135 xDrive, in grado di far scattare la compatta bavarese da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi grazie ad una potenza di 300 CV. A questa unità fa da contraltare la motorizzazione 4 cilindri diesel della 118d da 150 CV, con la 120d che ha una potenza superiore, pari a 163 CV, mentre la 120 con il tre cilindri a benzina arriva 170 CV. Queste proposte sono arricchite anche dal sistema mild hybrid a 48 Volt, e la 120d promette percorrenze comprese tra i 4,3 ed i 4,8 l/100 km, a fronte di una certa brillantezza di marcia, come dimostra l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 7,9 secondi. A livello dinamico, la nuova Serie1 sfoggia una scocca ulteriormente irrigidita ed un telaio che vanta supporti della barra antirollio altamente precaricati e una nuova tecnologia degli ammortizzatori. Inoltre, l'angolo di sterzata delle ruote anteriori è stato aumentato del 20%, ed il pacchetto opzionale M Sport, forte dell'Adaptive M Chassis, abbassa la vettura fino a 8 millimetri. Curata la sicurezza attiva con dispositivi quali il Driving Assistant con avviso di collisione anteriore, il Lane Departure Warning, l'Exit Warning, il Traffic Sign Recognition, ed il Parking Assistant con Reversing Assistant, di serie. Mentre arriva tra gli accessori il dispositivo che consente di parcheggiare la vettura attraverso lo smartphone rimanendo all'esterno.



