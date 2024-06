Škoda Karoq anche 2.0 TDI 150 CV con trazione anteriore

Cresce la gamma del Suv Škoda Karoq con l'arrivo della motorizzazione 2.0 TDI da 150 CV accoppiata al cambio automatico DSG a 7 rapporti, che eroga la potenza attraverso le sole ruote anteriori, e va ad affiancarsi al medesimo propulsore che lavora in sinergia con la trazione integrale a controllo elettronico. Nello specifico, Škoda Karoq 2.0 TDI 150 CV DSG è disponibile nelle versioni Selection, Executive, Style e Sportline, con un listino che parte da 36.700 euro. La variante Executive è particolarmente indicata per le flotte aziendali e per i professionisti, per via della completa dotazione di serie che include, tra gli altri accessori, i principali ADAS, la connettività estesa, il navigatore satellitare connesso, e la vernice metallizzata.



Lungo 4,4 metri, Karoq rappresenta la proposta a ruote alte per il segmento C della casa boema, e si trova precisamente nel centro del listino del brand. La sua abitabilità è amplificata dalla disponibilità dei sedili posteriori VarioFlex, che possono essere traslati o rimossi secondo necessità, in 45 combinazioni differenti. Inoltre, nel listino del marchio boemo arriva la nuova tinta pastello grigio acciaio, disponibile senza sovrapprezzo per le versioni Executive e Style della seconda generazione del Suv Kodiaq.

