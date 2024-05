Wagoneer S è tecnologia e DNA Jeep in versione elettrica

E un lungo balzo a piedi pari nel futuro, quello che Jeep si appresta a fare con la nuova Wagoneer S Launch Edition 2024, tra tecnologia, lusso e innovazione come per la prima Wagoneer del 1963. La novità, primo veicolo elettrico a batteria Jeep pensato per il mercato globale, farà il suo debutto nella seconda metà del 2024 negli Stati Uniti e in Canada, per poi approdare nei mercati di tutto il mondo successivamente. "Il lancio della Jeep Wagoneer S 100% elettrica - ha commentato Antonio Filosa, Ceo di Jeep - segna un nuovo capitolo nella storia del marchio.

Questo primo veicolo 100% elettrico pensato per il mercato globale, vera e propria sintesi di quasi un secolo di esperienza del marchio Jeep all’insegna dell’innovazione e del design, assicura una guida 100% elettrica fedele al DNA Jeep più puro. Ampliando la sua offerta di propulsori, che va dai motori 100% elettrici ai V-8, Jeep offre ai clienti il massimo della libertà di scelta". Elettrica si ma anche votata ella prestazione su strada e fuori dalle canoniche vie di asfalto. Jeep Wagoneer S potrà infatti contare su un’autonomia di oltre 600 km con una singola carica e con i suoi 600 cavalli sotto il cofano consentirà un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, oltre alla coppia istantanea di oltre 800 Nm.

Il sistema Selec-Terrain, sclusivo del marchio Jeep e dedicato alla gestione della trazione, farà il resto, assicurando a Jeep Wagoneer S il massimo della sicurezza e della trazione in qualsiasi condizione stradale. Il Suv è basato sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, concepita come un’architettura prevalentemente BEV e adattata specificamente alla Jeep Wagoneer S. La trazione integrale 100% elettrica di serie promette una dinamica di guida all’insegna della massima sicurezza sia su strada, sia nelle condizioni di terreno o meteorologiche più proibitive.

I moduli di trazione elettrica, progettati da Stellantis, alimentano infatti in modo indipendente le ruote anteriori e posteriori per una risposta di coppia istantanea, mentre il sistema Selec-Terrain prevede cinque modalità di guida distinte, ovvero Auto, Sport, Eco, Snow e Sand. Jeep Wagoneer S è dotata di un pacco batteria da 400 volt e 100 kWh, che consente di passare dal 20% all’80% di carica in 23 minuti (con il caricatore rapido in corrente continua DC). Ogni Jeep Wagoneer S Launch Edition è poi fornita con una colonnina di ricarica domestica da 48 ampere di livello 2, o con crediti per ricariche di pari valore presso stazioni di ricarica pubbliche tramite Free2move Charge. Sul fronte del design, Jeep Wagoneer S 100% elettrica strizza l'occhio alla storia di Jeep, trasportata direttamente nel futuro, reinterpretando il lato più funzionale del marchio in chiave 100% elettrica. La fascia anteriore, per esempio, ha una griglia a sette feritoie completamente rivisitata, che trasforma un dettaglio pratico in pura bellezza estetica.

La nuova illuminazione ambientale dinamica si ispira invece all’architettura contemporanea e punta ad essere immediatamente riconoscibile a distanza. La Jeep Wagoneer S Launch Edition, avrà anche dettagli esclusivi come cerchi da 20 pollici Gloss Black, oltre a elementi esterni Gloss Black e grigio scuro neutro. Spicca l’assenza di cromature, frutto della scelta del team di progettisti, che ha voluto incorporare processi e materiali quanto più possibile sostenibili con l’ambiente.

Le finiture con inserti satinati e il tetto panoramico a doppio pannello completano i dettagli estetici degli esterni (solo per versione USA). L’abitacolo riprende il concetto di lusso funzionale delle prime generazioni di Wagoneer, elegante e lineare, completamente digitale con comandi e interfacce all’avanguardia. Il punto focale è una 'scultura' dal taglio alare che corre trasversale all’abitacolo anteriore, con display inserito senza soluzione di continuità per tutta la larghezza del pannello strumenti.

Gli apriporta elettronici sono una novità per il marchio Jeep e si attivano facilmente con un leggero tocco. Il pulsante di avviamento, rinnovato nella posizione, è circondato da un rivestimento in metallo zincato pressofuso con motivo testurizzato a feedback aptico. La Launch Edition è dotata di serie di una suite completa di luci a LED personalizzabili con impostazioni giorno/notte, oltre a un’illuminazione ambientale dinamica con fino a 64 colori selezionabili. Non solo piacere per gli occhi, ma anche per le orecchie, perché la nuova Jeep Wagoneer S porta l’ascolto della musica a bordo della vettura a un livello di eccellenza, grazie a una partnership esclusiva con McIntosh. L’impianto audio, forte di un amplificatore da 1.200 watt e un subwoofer da 12 pollici per un’eccezionale qualità dei bassi, offre una resa sonora coinvolgente.

