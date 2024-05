Con versione Vauban la DS 7 è anche blindata

Si chiama DS 7 Vauban, prende il nome dalle fortificazioni costruite alla fine del XVII secolo ed è una vettura speciale e progettata per offrire il massimo della sicurezza, anche contro i proiettili. Lunga 4,59 metri e sviluppata a partire dalla DS 7 E-Tense 4x4 300, la versione speciale è arricchita da Aramidi, un gruppo di materiali leggeri particolarmente resistenti agli urti e al calore, fibre speciali, acciaio rinforzato e vetri di sicurezza per garantire un livello di protezione VPAM 4 . Il peso aggiuntivo della blindatura è di soli 164 kg è ha un impatto minimo sulla manovrabilità della vettura. Lo spazio di frenata della DS 7 Vauban è equivalente a quello della DS 7 E-Tense 4x4 300 e l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede solo 0,2 secondi in più, passando da 5,9 a 6,1 secondi.

Come nel modello da cui deriva, la manovrabilità della vettura è garantita dal sistema di sospensione attiva comandata da una videocamera. La DS 7 Vauban, inoltre, può essere guidata con una normale patente B, a differenza della maggioranza di vetture simili, che richiedono una patente per veicoli commerciali pesanti e un particolare corso di guida. Il prezzo parte da 165.000 euro e la manutenzione viene eseguita da officine certificate selezionate nell’ambito della rete dei DS Stores. La trasformazione degli interni è curata da tappezzieri, per garantire un livello di raffinatezza maggiore. Gli unici elementi distintivi degli interni della DS 7 blindata sono la goffratura Vauban e l’aggiunta di alcuni comandi speciali. Oltre alle dotazioni extra, a richiesta sono disponibili pacchetti di optional per la protezione come estintori automatici, ventilazione a circuito chiuso, sirena o interfono. Frutto di una nuova collaborazione tra il Gruppo Welp e DS Automobiles, la DS 7 Vauban è interamente costruita in Francia, assemblata nello stabilimento di Mulhouse e quindi trasformata da Welp France a Hérimoncourt, a seguito dell’acquisizione di parte di un ex sito Stellantis.

DS 7 VAUBAN prende il nome dalle fortificazioni costruite alla fine del XVII secolo. Le fortificazioni di Vauban (dodici in dieci diversi dipartimenti, o contee) sono state dichiarate Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. In totale, il marchese Sébastien Le Prestre de Vauban ha supervisionato la costruzione di oltre cento fortificazioni in Francia e in Europa, erette come parti di città, strutture autonome o nell’ambito di sistemi difensivi. Il sistema introdotto da Vauban fu adottato anche per la realizzazione di svariate cittadelle e fortezze in Asia e in Africa. La prima DS 7 VAUBAN è stata prodotta. L’omologazione è in programma per giugno; subito dopo saranno aperte le vendite. “La DS 7 VAUBAN è un veicolo speciale protetto frutto della nostra collaborazione con WELP, uno dei massimi specialisti nella conversione di veicoli protetti a livello mondiale. La DS 7 VAUBAN è studiata per una clientela particolarmente esigente, che desidera la classe e il comfort delle vetture targate DS Automobiles e al tempo stesso soluzioni collaudate contro eventuali attacchi. Siamo orgogliosi di poter offrire un prodotto simile nella nostra gamma.” Olivier François, CEO di DS Automobiles

