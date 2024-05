Renault Rafale è un inno al piacere di guida su ogni strada

E' un nome che arriva dal passato e punta direttamente verso il futuro, quello della nuova Renault Rafale, dai cieli dell'aeronautica francese degli anni Trenta fino alle strade di oggi.

Rafale è anche il simbolo della nuova avventura di Renault, decisa ad affrontare la sfida del segmento Suv coupé all'insegna dello stile, strizzando l'occhio alla sua storia e puntando in modo deciso sulla tecnologia e sul piacere di guida a tutto tondo, dal comfort al divertimento sulle curve, come quelle delle strade dell'Andalusia dove abbiamo guidato la nuova arrivata della casa francese.



Per capire le intenzioni con le quali il team Renault si è messo a tavolino per concepire la nuoca Rafale in tutte le sue componenti, sono già sufficienti i primi chilometri al volante, perché il concetto di 'voiture à vivre' alto di gamma è declinato sul fronte del piacere di guidare e di viaggiare è esaltato.

Il comportamento dinamico è da prima della classe e la sicurezza è garantita dalla migliore tecnologia utilizzata per i sistemi di assistenza alla guida. Il comfort a bordo è poi assicurato anche all'abitabilità generosa e ad una serie di dettagli che consentono di non sacrificare la comodità dei passeggeri posteriori, nonostante le caratteristiche da coupé.

Sotto al cofano, oltre alla motorizzazione E-Tech full Hybrid da 200 cv, la cui efficienza è stata già comprovata con Austral ed Espace, Rafale ospita anche il nuovo motore E-Tech 4x4 300 cv, che in Italia sarà commercializzata il prossimo autunno.

Quintessenza della tecnologia E-Tech di Renault, quest'inedita motorizzazione ibrida ricaricabile aggiunge un nuovo motore elettrico sul retrotreno del veicolo per offrire, al tempo stesso, più potenza ed un sistema di trazione integrale sempre attivo.

Sulle strade dell'Andalusia, Rafale spicca per il comportamento più che saldo anche sul misto veloce. Efficienza, reattività ed agilità sono stati infatti i capisaldi per lo sviluppo delle caratteristiche tecniche e meccaniche della vettura. Dal telaio agli assali, dal sistema 4Control alla motorizzazione, tutto è pensato in funzione del piacere di guidare e viaggiare, anche con brio, nella modalità di guida Sport.

La tecnologia delle quattro ruote sterzanti 4Control Advanced, che fa parte delle dotazioni di serie di Renault Rafale a partire dall'allestimento Esprit Alpine che abbiamo provato in Spagna, offre un miglioramento in termini di agilità e dinamicità.

La sterzata delle ruote posteriori in senso opposto rispetto alle ruote anteriori (fino a 5 gradi) offre grande maneggevolezza anche nelle curve più strette. Nelle manovre di parcheggio, il diametro di sterzata di 10,4 m rende Rafale paragonabile, sul fronte dell'agilità, ad una citycar. A velocità di crociera, la capacità di micro-sterzata (fino a 1 grado) delle ruote posteriori nello stesso senso di quelle anteriori migliora la stabilità del veicolo, riducendo l'inerzia del retrotreno.

L'abitacolo di Renault Rafale conferma invece la tendenza di tutti gli ultimi modelli usciti dagli stabilimenti della casa francese, ovvero quella di puntare sul comfort per tutti, dal guidatore ai passeggeri. L'abitacolo di Renault Rafale presenta una nuova grafica sul doppio display di OpenR ed è dotato del tetto in vetro opacizzante Solarbay. Nuovi i sedili specifici e il bracciolo posteriore 'ingenius' è pensato per dare ai passeggeri di viaggiare in 'prima classe'.

Proposto in due versioni, Techno ed Esprit Alpine, Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 cv è disponibile, in Italia, a partire da 43.700 euro. Gli ordini sono aperti da Febbraio 2024, mentre la consegna delle prime unità è prevista prima dell'estate 2024.

