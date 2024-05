Audi amplia gamma Audi Q6 e-tron con la variante performance

Audi amplia la gamma Audi Q6 e-tron introducendo la variante Audi Q6 e-tron performance. Caratterizzata dalla trazione posteriore e da un singolo motore elettrico al retrotreno, Audi Q6 e-tron performance – che condivide la batteria agli ioni di litio da 100 kWh (94,9 kWh netti) con le versioni già a listino – può contare su un’autonomia massima di 641 chilometri WLTP. Un valore che migliora di ulteriori 16 km quanto fatto registrare da Audi Q6 e-tron quattro, già punto di riferimento tra i D-suv full electric. L’introduzione di Audi Q6 e-tron ha rappresentato il debutto di una nuova generazione di vetture full electric Audi.

Il suv a elettroni, prima Audi di serie basata sulla piattaforma nativa elettrica PPE e punto di riferimento della categoria per autonomia e potenza di ricarica, ha esordito in due configurazioni a trazione integrale quattro elettrica: Audi Q6 e-tron quattro, forte di una potenza massima di 387 CV, e la variante sportiva Audi SQ6 e-tron quattro, accreditata di 517 CV in modalità boost.

Audi Q6 e-tron performance si avvale di un singolo motore elettrico. Più precisamente un’unità PSM (sincrona a magneti permanenti) in corrispondenza dell’assale posteriore in grado di erogare una potenza massima di 326 CV cui consegue uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi a fronte di consumi d’energia di 16,5 – 19,1 kWh/100 km nel ciclo combinato WLTP. Complice la tensione a 800 Volt, è possibile ripristinare sino a 260 km di autonomia in 10 minuti presso una stazione HPC. Un valore anch’esso di riferimento e che va a migliorare di ulteriori 5 chilometri il già lusinghiero risultato ottenuto da Audi Q6 e-tron quattro.

Audi Q6 e-tron performance, attesa nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre di quest'anno, costituisce la nuova soglia d’ingresso alla gamma Audi Q6 e-tron. Proposta negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition, vede il listino prezzi partire da 73.300 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA