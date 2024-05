Ypsilon HF si sdoppia: stradale Bev 240 Cv e Rally 4 da gara

L'annuncio fatto da Lancia sul ritorno, a partire dalla recente Ypsilon, della denominazione HF non rappresenta soltanto la reinterpretazione del glorioso valore sportivo e prestazionale in funzione degli sviluppi futuri della gamma. Ypsilon HF mette infatti la freccia e si sposta dalla versione stradale 100% elettrica da 240 Cv (che farà il suo debutto sul mercato a maggio 2025) e che è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi fino a quella racing, programmata come 'bolide' per correre nella categoria Rally 4.

Questa categoria - va ricordato - risponde alle norme fissate dall'All. J, Art. 260 della Fia. Comprende vetture prodotte in serie di almeno 2.500 unità, omologate in Gruppo A, secondo un regolamento derivato da quello della Classe R2. Possono avere solo 2 ruote motrici (anteriori o posteriori) e un motore aspirato o turbo (parzializzato con una da flangia da 30 mm). Il regolamento fissa limiti di cilindrata per gli aspirati - che possono variare tra 1390 e 2000 cc, e per i turbo che possono andare invece da 927 fino a 1333 cc. La potenza è attorno a 200 - 210 Cv.

Per la futura Ypsilon Rally 4 HF, Lancia ha annunciato un motore 1,2 litri turbo a 3 cilindri e distribuzione con 2 valvole che svilupperà - secondo quanto dichiarato - 212 Cv.

L'auto sarà dotata di trazione anteriore con cambio manuale a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico.

Tutto indicherebbe, come per la Ypsilon di serie che ha molti elementi in comune con la Peugeot e-208, anche per la HF Rally 4 una possibile parentela con la 208 Rally 4 messa a punto da Peugeot Sport sulla piattaforma multienergia CMP di Stellantis.

La vettura francese - molto apprezzata nell'ambiente dei rally - monta un kit specifico per la carrozzeria, cerchi Speedline da 15 o 17 pollici, sospensioni McPherson, freni maggiorati e differenziale meccanico a slittamento limitato.

Anche in questa vettura il motore è il PureTech tre cilindri turbo da 1.2 litri messo a punto per competere nella categoria Rally 4. E' stato portato ad erogare fino a 208 Cv a 5.450 giri al minuto con 290 Nm di coppia massima a 3.000 giri al minuto.

Sono presenti un sistema di gestione del motore Magneti Marelli ed un cambio Sadev.



