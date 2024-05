Škoda Auto ha svelato i primi dettagli esterni di Elroq

E' un design esterno minimalista e funzionale, quello succeduto dalle prime immagini svelate da Škoda Auto del nuovo Elroq, il SUV compatto completamente elettrico è il primo modello di serie Škoda ad adottare il linguaggio di design Modern Solid.

L'anteprima mondiale di Škoda Elroq fissata per l'autunno 2024 segna l'inizio della nuova campagna e-model Škoda, che vedrà il lancio di sei modelli elettrici a batteria nei prossimi anni.

"In Škoda - ha commentato Oliver Stefani, responsabile di Škoda Auto Design - il design è una parte importante dell'identità del brand e uno dei principali fattori del nostro successo. Lo sviluppo continuo degli elementi visivi chiave è un compito impegnativo ed entusiasmante. Per questo motivo, io e il mio team siamo felici di presentare l'anteprima del primo modello Škoda che incorpora il nuovo linguaggio di design Modern Solid, come la Tech-Deck Face, e in generale un aspetto più solido".

La parte anteriore di Škoda Elroq è caratterizzata dal design dei fari sdoppiati. La parte superiore più sottile si estende senza soluzione di continuità verso i lati. Il lettering Škoda è ora ben visibile sul cofano, riflettendo l'identità del brand.

L'innovativo Tech-Deck Face è una reinterpretazione moderna e riconoscibile della tradizionale calandra Škoda, con un aspetto più piatto e ampio. Inoltre, il veicolo sfoggia grandi ruote, mentre i fari LED Matrix completano il look di Škoda Elroq.





