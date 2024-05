Inglese Caterham lancia le Seven 485 e 485 CSR Final Edition

Costruite in soli 85 esemplari destinati esclusivamente al mercato Europeo, le Caterham Seven 485 (60 unità) e 485 CSR (20 unità) versione Final Edition celebrano il lanciò della prima Seven 485, l'auto di serie più veloce del marchio mai costruita dall'azienda britannica, appunto dieci anni fa.

Caratterizzate da una scelta di finiture personalizzanti(tra cui la vernice premium, le esclusive strisce e i badge neri satinati, le Final Edition propongono una selezione di speciali aggiornamenti vengono proposte con con prezzi a partire da 67.495 euro, Iva e tasse locali escluse.

I modelli sono un'edizione esclusiva e limitata dell'auto di serie più veloce del marchio mai costruita per l'Europa, che ha toccato per la prima volta le strade europee nel 2014. Del modello celebrativo saranno rese disponibili solo 85 unità, 60 485 FE e 25 485 CSR FE, con prezzi a partire da 67.495 euro, IVA e tasse locali escluse.

Entrambi i modelli sono dotati di un motore aspirato 4 cilindri Ford Duratec da 2,0 litri da 228 Cv a 8.500 giri in grado di erogare una coppia massima di 205 Nm a 6.300 giri. Lo scatto 0-100 km/h - in funzione del peso molto contenuto - si realizza in 4,1 secondi mentre la velocità massima (in assenza di limiti) è di 224 km/h.

Il modello 485 FE è disponibile con telaio standard e 'large' (che racchiude le sospensioni) mentre il 485 CSR FE è disponibile solo con telaio 'large'.

"È stato un decennio incredibile per il 485, che era un prodotto incredibilmente popolare in Europa, in particolare nei nostri mercati Dach - ha detto Olivier Jouanne, european territory manager di Caterham - Per ora, guardiamo avanti puntando ad una capacità produttiva e ingegneristica aggiuntiva, che ci darà lo spazio per concentrarci sull'espansione della nostra offerta di prodotti europei".



