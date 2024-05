DS presenta la collezione Antoine de Saint-Exupéry

Una nuova collezione entra a far parte dell'offerta DS, è denominata Antoine de Saint-Exupéry, ed omaggia un personaggio che è stato narratore, aviatore, scienziato e artista, nonché autore de "Il Piccolo Principe", ad 80 anni dalla sua scomparsa.

Tre i modelli con il nuovo allestimento ordinabili nelle prossime settimane, si tratta, rispettivamente, di DS 3, DS 4 e DS 7, che possono essere equipaggiate con tutte le motorizzazioni disponibili, ed hanno prezzi che partono dai 36.050 euro della DS3 automatica spinta dal motore PureTech 130,, ed arrivano ai 68.800 euro della DS7 E-Tense 4x4 360. Nello specifico, la DS 3 Antoine de Saint-Exupéry, disponibile nelle livree Volo di notte, Grigio Cristallo e Nero Perla, tutte con tetto nero, presenta dei badge sulle porte anteriori, sfoggia una citazione tratta da "Il Piccolo Principe" sulle soglie battitacco, e vanta interni OPÉRA in pelle Nappa Marrone Criollo con rivestimenti speciali per la plancia e gli interni delle portiere. Nella ricca dotazione anche i cerchi Nice da 18 pollici ed il navigatore connesso con DS IRIS Systerm e ChatGPT.

La DS 4 Antoine de Saint-Exupéry, come le altre vetture con questo allestimento, è disponibile nella speciale livrea "Volo di notte" con vernice perlacea composta da pigmenti che creano delicati riflessi dorati, atti a richiamare l'immagine dell'alba in un cielo stellato, oltre che nelle colorazioni Grigio Cristallo e Nero Perla, sempre con tetto nero, ed è equipaggiata con cerchi Siviglia da 19 pollici. Nell'abitacolo riprende una citazione tratta da "Corriere del Sud", il primo libro pubblicato dall'autore, presenta interni in pelle Marrone Criollo OPÉRA, ed un badge "Antoine de Saint-Exupéry" sulla plancia, come per gli altri modelli di questa famiglia speciale.

La DS 7 Antoine de Saint-Exupéry disponibile nei colori Volo di Notte, Grigio Cristallo, Nero Perla e Blu Imperiale, vanta i cerchi New York da 21 pollici realizzati espressamente per lei, nuovi interni OPÉRA Marrone Criollo con la pelle Nappa impreziosita da ricami Tramontana e da cuciture point-perle Terre de Cassel. Sempre nell'abitacolo è presente una citazione tratta da "La saggezza delle sabbie".

"Con la Collezione Antoine de Saint-Exupéry, evochiamo ciò che rappresenta il marchio DS Automobiles: una piccola dose in più di "anima" che fa la differenza - ha dichiarato Olivier François, Ceo di DS Automobiles - questa differenza si esprime mediante elementi intangibili: la poesia, la connessione attraverso valori condivisi, un'immaginazione comune".



