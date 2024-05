Cinese Skywell sbarca in Uk con Suv elettrica BE11

Dai veicoli elettrici venduti all'interno della Grande Muraglia all'assalto del mercato europeo delle vetture passeggeri a zero emissioni, passando per la Gran Bretagna: la cinese Skywell ha scelto l'Inghilterra per l'avvio della commercializzazione della Suv BE11, vettura che punta a rivaleggiare con Bmw iX3 e Mercedes-Benz Eqc.

La nuova sport utility del Costruttore di Nanchino, commercializzata in patria anche con il brand Skyworth, sarà presentata ufficialmente al pubblico d'Oltremanica il 24 maggio, all'Everything Electric Show-North, evento dedicato alla mobilità elettrica in programma nella città termale di Harrogate, nello Yorkshire e Humber. Il modello sarà commercializzato localmente dalla società Innovation Automotive, che già distribuisce in UK i marchi Seres e Dfsk.

La BE11 è la prima Skywell commercializzata in Inghilterra: suoi punti di forza sono le batterie agli ioni di litio da 72 o 86 kWh, che assicurano percorrenze medie per ciclo di ricarica rispettivamente di 400 e 490 km e la dotazione ricca. Questa comprende su tutta la gamma un sistema di infotrattenimento con schermo a sfioramento da 12,8 pollici, rivestimenti interni in pelle, tetto in vetro panoramico, proiettori a Led e cerchi da 19".

Lunga 4.698 mm, larga 1.908 mm, alta 1.699 mm, con un passo di 2.800 mm, la BE11 è equipaggiata con un motore elettrico da 200 Cv di potenza massima per 320 Nm di coppia, che le assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in poco meno di 10 secondi.



