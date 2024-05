Gamma CMC Cirelli si arricchisce con Suv Cirelli 3

La gamma CMC Cirelli Motor Company si arricchisce con la nuova Cirelli 3 nella versione Standard e Sport (prodotte da SWM). Acquistabili da subito nella versione benzina o B-fuel Gpl nelle concessionarie partner a partire da 27.800 euro, sia la Cirelli 3 Standard che Sport sono spinte da motore 1.5 Turbo Mitsubishi di ultima generazione da 133 cavalli a 4 cilindri, con cambio automatico a sei rapporti.

L'iniezione elettronica è Bosch, mentre per gli interni vengono utilizzati materiali di fornitori italiani. Oltre alla garanzia legale di 2 anni del costruttore, tutti i modelli CMC godono di una garanzia convenzionale di ulteriori 5 anni oppure 150.000 km su tutte le componenti.

La Cirelli 3 è dotata di tecnologia di assistenza alla guida ADAS, che include funzionalità come il mantenimento della corsia, la frenata di emergenza, il rilevamento dei punti ciechi e la retrospettiva delle telecamere con visione esterna a 360 gradi.

Le nuove vetture dispongono, inoltre, di GPS, Bluetooth, monitor touchscreen da 7 pollici con accesso a Internet e display LCD sul cruscotto per visualizzare le informazioni sull'auto. Ulteriore novità marcata Cirelli Motor Company è l'espansione della propria rete di assistenza in Germania.

Alle 50 concessionarie partner già distribuite su tutto il territorio italiano e autorizzate sia alla vendita che all'assistenza 24/7, si aggiungono ora 160 dealer abilitati a supportare il cliente in viaggio nel territorio tedesco come officine/riparatori autorizzati Cirelli, garantendo una copertura completa dell'intera Germania.



