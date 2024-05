Bmw M4 CS: tante soluzioni pensate per la guida

C'è una nuova arrivata nella famiglia della Bmw M4, si chiama CS e si posiziona tra la nuova M4 Competition Coupé con M xDrive e la special edition BMW M4 CSL da 1.000 esemplari. Disponibile con le nuove livree speciali Bmw Individual Riviera Blue e Frozen Isle of Man Green Metallic, oltre che nelle tinte esterne M Brooklyn Grey metallizzato e Sapphire Black metallizzato, esteticamente presenta il doppio rene senza cornice con linee di contorno rosse ed il badge "M4 CS" sulla parte superiore delle due barre orizzontali della griglia. Inoltre, i gruppi ottici si contraddistinguono per le icone luminose di colore giallo all'anteriore e per l'effetto 3D al posteriore, i freni M Compound presentano pinze verniciate in rosso o nero, e nell'insieme spiccano i cerchi in lega leggera M forgiati, con un esclusivo design a razze a V, disponibili in Bronzo Oro opaco o Nero opaco, da 19 pollici sull'asse anteriore e da 20 pollici su quello posteriore, che calzano pneumatici da pista nelle dimensioni 275/35 ZR19 all'anteriore e 285/30 ZR20 al posteriore. Non mancano componenti in fibra di carbonio, come il tetto, il cofano, lo splitter anteriore, le prese d'aria anteriori, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, il diffusore posteriore e lo spoiler posteriore.

Lo stesso materiale viene utilizzato nell'abitacolo per la console centrale, le palette del volante e gli elementi di rivestimento interno. L'interno, inoltre, è impreziosito da sedili a secchiello M Carbon, dal volante M Alcantara di serie, con design a tre razze e bordo a fondo piatto, e dal Bmw Curved Display con visualizzazioni specifiche.





Sotto il cofano nasconde un motore 3,0 litri dotato di un basamento estremamente rigido, di un albero a gomiti forgiato, del rivestimento a filo d'arco della camicia dei cilindri, della testa del cilindro con un'anima stampata in 3D, e di sistemi di alimentazione dell'olio e di raffreddamento realizzati per l'utilizzo in pista. Forte di tutti questi accorgimenti tecnici, e di una pressione massima di sovralimentazione dei due turbocompressori mono-scroll a 2,1 bar, il sei cilindri in linea eroga una potenza di 550 CV ed una coppia massima di 650 Nm. Con questo potenziale la Bmw M4 CS scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, va da 0 a 200 km/h in 11,1 secondi, e tocca la velocità massima di 302 km/h con l'M Driver's Package.

La coppia motrice viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite il cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic e la trazione integrale M xDrive, con prevalenza della trazione al posteriore; non manca il differenziale attivo M presente sull'asse posteriore.

A livello dinamico, con la modalità 4WD Sport invia una percentuale ancora maggiore della coppia motrice alle ruote posteriori, ma, volendo, si può scegliere la modalità 2WD ed è possibile disattivare anche il DSC. Inoltre, la vettura può contare su impostazioni personalizzate di campanatura delle ruote, ammortizzatori, molle ausiliarie e barre antirollio, sulle sospensioni adattive M e sullo sterzo elettromeccanico M Servotronic a rapporto variabile, esclusivi cerchi in lega leggera forgiati e pneumatici da pista di serie.

La nuova BMW M4 CS, infine, è dotata anche del sistema M Drive Professional, che include funzioni ottimizzate per la pista come l'M Drift Analyser, capace di valutare e registrare le scivolate in curva, e l'M Laptimer, che dispensa dati dettagliati sui giri di pista da condividere.



