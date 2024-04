Crossover bZ3C e suv bZ3X nuove elettriche cinesi di Toyota

Saranno in vendita all'inizio del 2025 le due nuove Toyota bZ3C e bZ3X che, a dispetto della ruvida denominazione, portano modernità ed eleganza nei rispettivi segmenti dei crossover e dei suv elettrici.

Entrambe utilizzano come radice del nome quello della berlina a batteria bZ3 nata a livello di propulsore da una collaborazione fra Byd e Toyota. In particolare il bZ3C - che sarà prodotto nell'ambito della jv Faw Toyota - è la versione di serie del Concept bZ Sport Crossover presentato nel 2023 allo Shanghai Auto Show, mentre il bZ3X che deriva dal bZ FlexSpace Concept anch'esso dell'anno scorso. In questo caso della produzione si occuperà l'altra jv cinese Gac Toyota.

Nel crossover elettrico che è stato presentato ad Auto China 2024 si notano alcune differenze rispetto al modello di stile del 2023, come gli specchietti convenzionali al posto delle telecamere e un disegno dello scudo anteriore in cui la parte bassa ha un angolo meno marcato con un effetto complessivo che richiama la nuova Prius. All'interno, caratterizzato nell'esemplare mostrato al Salone di Pechino da rivestimenti rossi vivaci, spiccno la grande console centrale mobile e un ampio display per l'infotainment, mentre l'altro schermo - quello che raggruppa il quadro strumenti - risulta più arretrato.

Per la versione definitiva del suv elettrico bZ3X, Toyota ha deliberato un design più 'conservtore' rispetto al crossover bZ3C, che ha (lo sottolinea la stessa Casa giapponese) un carattere più giovane e sportivo. Le forme rimandano al mondo degli sport utility di questa fascia di mercato senza rinunciare a soluzioni high tech e molto moderne, come la sottile fanaleria. Toyota non ha svelato informazioni sui sistemi propulsivi e le batterie di questi nuovi modelli. Tuttavia non è da escludere che a fornire l'energia ci siano le batterie 'blade' del partner Byd.



