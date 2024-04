Nissan Qashqai ora ha più stile e tecnologia a bordo

E' tempo di rinnovamenti per la Nissan Qashqai di terza generazione che, dopo tre anni e mezzo dal lancio ed oltre 350.000 unità vendute in Europa, si aggiorna a cominciare dal design, mentre sotto pelle mantiene le promesse di sostenibilità ed innovazione con il sistema E-Power, l'elettrico senza spina.

Infatti, tra le linee taglienti spicca un frontale completamente ridisegnato in cui è posta in evidenza la nuova griglia composta da decine di elementi tridimensionali di colore nero lucido con dettagli in cromo satinato per gli elementi situati sotto i fari, a richiamo delle armature dei samurai giapponesi. Le firme luminose, forti di un modulo abbagliante, abbinato ad un'unità più piccola, per una distribuzione più ampia ed efficace del fascio luminoso, sono più contraddistinte da linee più nette. I fari posteriori, invece, sfoggiano lenti trasparenti ed una nuova composizione delle luci interne. A completare il discorso esterno troviamo un paraurti completamente ridisegnato che, nelle varianti al vertice della gamma, è di colore nero lucido, oltre alle finiture in nero lucido per modanature delle portiere, passaruota e cerchi dei modelli più ricchi. Proposto anche in tre nuove livree, denominate, rispettivamente, Pearl White, Pearl Black, e Deep Ocean, il crossover Nissan è disponibile anche con il nuovo allestimento N-Design che si contraddistingue per le modanature delle portiere ed i passaruota in tinta con la carrozzeria e per i nuovi cerchi in lega da 20 pollici.

Inoltre, per le versioni top di gamma, Qashqai propone gli interni impreziositi da inserti in Alcantara a livello di plancia, braccioli delle portiere, e ginocchiere; da motivi decorativi nella zona del cambio e sopra il cassetto portaoggetti; e da nuovi rivestimenti per i sedili in pelle ed ecopelle trapuntata. La versione N-Design può contare su sedili in pelle nera trapuntata, con inserti in Alcantara e scritta "Qashqai" in rilievo sotto il poggiatesta. L'abitacolo si arricchisce anche della nuova illuminazione ambientale disponibile a partire dalla versione N-Connecta.

Per rendere la vita a bordo più semplice, Qashqai supporta il guidatore con l'Around View Monitor, che è stato migliorato con la funzione 3D, e che, oltre alla vista dall'alto, permette di selezionare singolarmente una delle 8 viste tra anteriore, posteriore, le 2 laterali e quelle dei 4 angoli della vettura.

Il sistema, inoltre, funziona in abbinamento con il dispositivo di rilevamento e segnalazione acustica degli oggetti in movimento in prossimità della vettura, per una maggiore sicurezza in fase di manovra; e consente di salvare i punti di parcheggio più utilizzati, tramite il GPS, per facilitare i parcheggi anche in caso di spazi ridotti. Tra gli ausili alla guida ora la frenata automatica d'emergenza ha un sistema di rilevamento più efficace e interviene più rapidamente, mentre, ad ogni avvio della vettura, si attiva automaticamente il sistema di avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia, che agisce da velocità superiori ai 60 km/h. Sul crossover Nissan, inoltre, adesso è disponibile anche il Driver Assist Custom, che permette di regolare, tramite i comandi al volante, l'intervento delle diverse tecnologie di assistenza in base al proprio stile di guida e memorizzare il profilo del guidatore.

A livello di connettività, il nuovo Qashqai è il primo veicolo della gamma europea Nissan con la suite di Google integrata, è disponibile con Google Maps e, una volta effettuato l'accesso con l'account Google personale, il guidatore può telefonare, impostare la navigazione, e gestire il climatizzatore evitando di consultare lo smartphone durante la guida, e sfruttando i comandi vocali. A questo si aggiunge la possibilità, tramite Google Play, di scaricare applicazioni, ascoltare musica, podcast e audiolibri direttamente dal veicolo.

Volendo Qashqai consente di accedere al sistema smart home Alexa di Amazon direttamente dall'abitacolo.



