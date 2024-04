Škoda Kodiaq arriva al secondo atto nel segno dell'ibrido

Škoda evolve la Kodiaq nel segno della sostenibilità e della sicurezza, con la seconda generazione cresciuta anche nella dimensioni. Lunga circa 4,75 metri, larga quasi 1,90 metri, ed alta curva 1,65 metri, presenta un’estetica in cui spiccano i fari LED Matrix di seconda generazione e la calandra con striscia luminosa orizzontale. La fiancata viene slanciata dall’andamento del montante posteriore, mentre dietro sono protagonisti i gruppi ottici di nuovo disegno. In ogni caso, l’auto trasmette solidità attraverso le sue proporzioni, e gli elementi di protezione nella parte bassa della carrozzeria.

Gli interni spaziosi, con una capacità di carico di 745 litri per la variante ibrida plug-in, mettono in un luce un display dell'infotainment indipendente, con una diagonale dello schermo che arriva fino a 13 pollici, e guadagnano, per la prima volta, anche l’head-up display. Inoltre, la leva del cambio è stata montata sul piantone dello sterzo, per aggiungere ordine e spazio al tunnel centrale. Un’ulteriore novità è rappresentata dagli Škoda Smart Dial, tre comandi rotanti posizionati sotto lo schermo dell'infotainment.

Non manca l'integrazione del chatbot basato sull'intelligenza artificiale ChatGPT per l’assistente vocale Laura, mente gli aggiornamenti del sistema multimediale sono over the air. In un ambiente ampio, di una vettura che può avere configurazione a 5 o 7 posti, è presente anche il nuovo Phone Box ventilato che consente la ricarica induttiva di due smartphone contemporaneamente a 15 W di potenza. I servizi online mobili di Škoda Connect, per la variante ibrida plug-in, inoltre, includono anche il controllo del climatizzatore da remoto, la ricarica plug & charge e l’avvio della ricarica da remoto, con le ultime due funzionalità citate che saranno disponibili in un secondo momento. Sotto pelle Škoda Kodiaq nasconde la più recente generazione del propulsore ibrido plug-in composto da un'unità 1.5 TSI da 150 CV e da un motore elettrico, per una una potenza di sistema di 204 CV, che vengono trasmessi alle ruote anteriori attraverso un cambio DSG a 6 rapporti.

Grazie alla nuova batteria da 25,7 kWh, la Kodiaq ibrida alla spina vanta un’autonomia in elettrico di oltre 100 chilometri e accetta una ricarica in corrente continua fino a 50 kW di potenza, per recuperare dal 10 all'80% di capacità in appena 25 minuti. Oltre al Kodiaq iV ibrido ricaricabile, la seconda generazione del Suv boemo è disponibile con il motore a benzina 1.5 TSI mHEV da 150 CV con tecnologia mild-hybrid a 48 volt, e con due varianti del 2.0 TDI dalle potenze di 150 CV e 193 CV.

In tutte e tre le ultime motorizzazioni citate, l’abbinamento del propulsore è con la trasmissione DSG a 7 rapporti. A livello dinamico, la seconda generazione di Kodiaq presenta, a richiesta, il nuovo sistema di controllo attivo dell’assetto che utilizza due valvole controllate in modo indipendente per separare gli stadi di estensione e compressione della sospensione. Per la sicurezza attiva, il nuovo Škoda Kodiaq si avvale di nano sensori radar posizionati negli angoli destro e sinistro del paraurti anteriore e posteriore, che incrementano le performance di sistemi di assistenza alla guida. Infine, può sfruttare nuovi dispositivi come il Turn Assist, il Collision Avoidance Assist, il Crossroad Assist e l'Exit Warning. Il listino, che attualmente annovera le motorizzazioni benzina mild hybrid e TDI, parte dai 40.700 euro della 1.5 m-HEV Selection DSG, ed arriva ai 52.550 euro della 2.0 TDI EVO SCR Style DSG 4x4. Le varianti a 7 posti, disponibili a partire dall’allestimento Executive non comportano sovrapprezzo rispetto alle analoghe versioni a 5 posti.

