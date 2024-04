Mercedes EQS 580 4Matic, più autonomia e più automatismi

A pochi giorni dall'apertura di Auto China 2024 a Beijing - dove sarà la reginetta dello stand - Mercedes-Benz ha svelato la nuova ammiraglia elettrica EQS 580 4Matic che evidenzia modifiche e dettagli che elevano lo status di questo modello iconico. È il caso della nuova mascherina del radiatore nera con applicazioni cromate - che ospita la Stella verticale - caratterizzata dalla Electric Art Line con lamelle cromate e montate a filo che creano un elegante contrasto con la griglia di colore nero profondo.

EQS 580 4Matic in questa edizione rivista è ancora più adatta alle lunghe distanze grazie alla maggiore capacità della batteria (da 108,4 a 118 kWh) che offre fino a 82 chilometri di autonomia in più. In dettaglio l'ammiraglia elettrica passa da 717 a 799 km che significa un aumento della capacità di viaggio di oltre l'11%.

Tra le altre novità tecniche una inedita funzione speciale che mantiene attivo il sistema frenante (applicando automaticamente di tanto in tanto una forza sulle pastiglie che spingono sui dischi) per ovviare ai problemi che nelle auto elettriche - come EQS 580 4Matic - derivano dall'uso del recupero energetico e il derivante uso limitato dei freni rispetto ai modelli con motore a combustione.

Mercedes‑Benz offre ora anche in Europa un ulteriore sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida di livello Sae 2. Un sistema inedito gestisce il cambio automatico di corsia sulle autostrade con due corsie strutturalmente separate con un limite di velocità non superiore a 140 km/h.

Il cambio automatico di corsia fa parte del sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic con assistenza allo sterzo attivo. Se trova davanti un veicolo più lento, la EQS 580 4Matic può avviare autonomamente il cambio di corsia entro un intervallo di velocità compreso tra 80 e 140 km/h. E se i radar rilevano uno spazio sufficiente e vengono identificate le linee di demarcazione della corsia, può sorpassare in modo completamente automatico.

La responsabilità della guida del veicolo resta del conducente. I cambi di corsia devono quindi essere monitorati continuamente. Mercedes‑Benz offre già il cambio automatico di corsia per alcune serie di modelli negli Stati Uniti e in Canada.



