Subaru Outback sempre più off-road con allestimento Geyser

Si chiama Geyser il nuovo allestimento che va ad allargare la gamma di Subaru Outback e che punta ad abbinare le anime dell'auto, ovvero quella outdoor e quella touring. La versione Geyser entra a far parte della gamma della sesta generazione della Subaru Outback, lanciata nel 2021.

Il nuovo allestimento riprende elementi presenti sulle versioni 4DVenture, per quanto riguarda l'esterno e l'animo off-road, e Premium, per la qualità e il comfort dell'abitacolo.

Il nome è ispirato alla forza naturale che ne descrive lo spirito e si declina nella colorazione esclusiva Geyser Blue.

Lo spirito outdoor della nuova versione di Outback si manifesta negli elementi che arricchiscono l'esterno, che riprende alcuni elementi distintivi della 4DVenture come mancorrenti sul tetto con dettagli Green e capacità di carico maggiorata, protezione paraurti anteriore e posteriore Gloss Black, retrovisori e antenna a pinna di squalo Crystal Black, cerchi in lega di alluminio da 18'' (dark metallic) A questi si aggiungono ulteriori dettagli che rendono unica la Geyser, paraspruzzi anteriori e posteriori e altri dettagli ancora.

All'interno della nuova Geyser il comfort è assicurato dai contenuti che già impreziosiscono la versione Premium, a partire dai sedili in pelle Nappa Nera, dalla funzione di memorizzazione del sedile conducente e specchietto retrovisore, dal sistema audio con 11 altoparlanti Harman Kardon, subwoofer e amplificatore a 8 canali, così come dalla telecamera anteriore e laterale.

La versione speciale dall'animo off-road, ma che non si fa mancare nulla in termini di qualità e comfort, si pone al top della gamma Outback ed è equipaggiata con il motore Boxer da 2,5l a iniezione diretta, trazione integrale Symmetrical AWD e cambio automatico CVT Lineartronic.

Per aumentare la capacità di andare ovunque offerta dalla trazione integrale simmetrica, l'Outback aggiunge il sistema X-Mode che assicura semplicità ed efficacia di guida nelle più svariate condizioni meteorologiche e stradali, anche le più insidiose, grazie alle due modalità di utilizzo Snow/Dirt per superficie stradale irregolare come neve o sterrato, oltre a Deep Ssnoe/Mud per superfici in cui le ruote possono essere imprigionate come ad esempio neve fresca, fango o sabbia.





