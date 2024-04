Audi S3 si rinnova e le prestazioni puntano al rialzo

Con un restyling che punta ad alzare l'asticella della sportività, Audi S3 si rinnova nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Sedan e scommette sugli affinamenti tecnici per un comportamento più sportivo che mai.

Oltre alla sensibile iniezione di potenza, contribuiscono all'obiettivo che la casa dei quattro anelli si è posta, la sovralimentazione ottimizzata, la trasmissione S tronic evoluta, l'adozione della tecnologia torque splitter di derivazione Audi RS 3, oltre all'inedito programma di marcia dynamic plus, lo sterzo più diretto e i freni maggiorati. A completare il tutto ci pensa il nuovo sistema di scarico in titanio ad alte prestazioni.

Con i suoi 333 CV e 420 Nm di coppia, nuova Audi S3 è così la S3 più performante di sempre. Il quattro cilindri 2.0 TFSI vede crescere la potenza di 23 CV e la coppia di 20 Nm, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h è possibile in 4,7 secondi, ovvero un decimo in meno rispetto al precedente modello.

Velocità massima, limitata elettronicamente a 250 km/h.





Sotto al cofano, il nuovo turbocompressore appannaggio del 4 cilindri 2.0 TFSI è caratterizzato da una raffinata gestione del precarico degli attuatori della wastegate, così da garantire un sensibile effetto overboost quando si chiedono le massime prestazioni e, al tempo stesso, mantenere un regime costante della turbina ai carichi parziali e a velocità costante, a vantaggio della progressività d'erogazione.

Il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti contribuisce a uno scatto da fermo più rapido rispetto al precedente modello. Analogamente ad Audi RS 3, nuova Audi S3 adotta poi la tecnologia torque splitter in grado di distribuire la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo completamente variabile, a vantaggio del dinamismo, del rigore direzionale e di un comportamento tendenzialmente sovrasterzante.

Adottando uno stile di guida sportivo, in percorrenza di curva il sistema ripartisce la coppia tra le ruote posteriori incrementando la spinta sulla ruota con maggiore aderenza, quella esterna alla traiettoria, scongiurando l'insorgere del sottosterzo e favorendo il sovrasterzo. In rettilineo, l'azione congiunta delle frizioni garantisce l'operato della trazione integrale quattro.

Il controllo della dinamica di marcia Audi drive select si avvale di sei modalità di guida. Ai programmi auto, comfort, dynamic, individual ed efficiency, si aggiunge l'inedito dynamic plus, grazie al quale viene indirizzata al retrotreno quanta più coppia possibile favorendo un marcato comportamento sovrasterzante.

Le sospensioni sportive S, di serie, comportano un ribassamento dell'assetto di 15 mm rispetto ad Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Analogo effetto optando per gli ammortizzatori elettroidraulici regolabili, a richiesta. Nuova Audi S3 raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del mese di maggio con prezzi a partire da 55.950 euro per la variante Sportback e da 57.250 euro per la Sedan.



