Entro il 2028 Kia aggiungerà 9 nuovi ibridi alla sua gamma

Nei prossimi anni, per compensare la lenta diffusione globale delle auto 100% elettriche, Kia aggiungerà altri 9 modelli ibridi basati su propulsori Ice di nuova generazione. Lo ha affermato lo stesso Ho Sung Song presidente e ceo della Casa sudcoreana nel corso di una conferenza con gli investitori.

"Dopo il successo del rilancio del marchio nel 2021 - ha detto Ho Sung Song, confermando l'obiettivo di 1,6 milioni di auto elettriche all'anno entro il 2030 - Kia sta rafforza la propria strategia globale per promuovere la creazione di una innovativa gamma di veicoli elettrici e accelerare così la transizione dell'azienda per diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile".

Ma per garantire "competitività in termini di costi e flessibilità produttiva" - ha sottolineato il presidente di Kia - di fronte ad un mercato dei modelli elettrici che "sta rallentando a causa della recessione economica, dei tagli ai sussidi e della mancanza di infrastrutture di ricarica", l'azienda si impegnata a sviluppare una nuova generazione di propulsori ibridi con "maggiore potenza ed efficienza del carburante".

Una strategia che punta a "diversificare" l'offerta di prodotti Kia, attraverso due versioni di questo nuovo propulsore. Una per le auto "subcompatte e medie" e un'altra per i modelli di grandi dimensioni. Kia, è stato precisato, costruirà i nuovi propulsori ibridi insieme ai motori a combustione esistenti.

Anche per far fronte al previsto aumento delle vendite di auto con motori Ice elettrificati, Kia lancerà nove nuovi ibridi entro il 2028 che saranno impiegati - ha detto Ho Sung Song - "nella maggior parte delle principali linee di modelli a livello globale", senza però precisare quali auto saranno interessate.

Alla luce di questa nuova strategia, Kia prevede che gli ibridi costituiranno il 20% delle sue vendite globali nel 2030, rispetto al 14% stimato in precedenza all'inizio del 2024. La percentuale di vendite di modelli elettrici - sottolinea Autocar nel riportare la notizia - aumenterà comunque dal 10% al 38% nello stesso periodo.

Nel complesso, Kia stima che i veicoli elettrificati rappresenteranno il 58% - ovvero circa 2,48 milioni di unità - delle vendite globali di Kia entro il 2030 con sensibili variazioni a seconda delle regioni. Se negli Stati Uniti e in Canada la previsione è di un 35% delle vendite nel 2030 costituito da modelli ibridi, nell'Unione Europa tale cifra sarà del 12%.

