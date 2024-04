Una Revuelto speciale per celebrare la prima Lamborghini Arena

Un esemplare esclusivo di Revuelto realizzata dal programma di personalizzazione 'Lamborghini Ad Personam', che ha recentemente inaugurato il nuovo studio nella sede di Sant'Agata Bolognese. Così Lamborghini ha celebrato, svelando la vettura nel corso della cena di gala in fiera a Bologna, la prima edizione della Lamborghini Arena, in scena all'autodromo di Imola il weekend 6-7 aprile.

La versione speciale della supersportiva V12 Hybrid Plug-In ha esterni con tinte a contrasto e inediti elementi in carbonio, carrozzeria dipinta in Grigio Hati, con dettagli in Verde Scandal che esaltano la linea inferiore della vettura, il tetto, le calotte degli specchietti e i profili del diffusore posteriore, il tutto abbinato al Verde Chiaro delle pinze freni.

Il posteriore celebra la bandiera italiana, con il verde, il bianco e il rosso che impreziosiscono la superfice inferiore dell'ala mobile. Il cofano anteriore è attraversato da due strisce stile racing in Nero Noctis, per esaltare il carattere prestazionale. Tetto, cofango posteriore, spoiler, prese d'aria, inserti sottoporta e altri dettagli sono realizzati in carbonio a vista lucido, conferendo agli elementi un effetto 'shiny' esaltato dai cerchi Altanero in lega da 21" (all'anteriore) e 22" (al posteriore) in nero lucido.

L'allestimento dell'abitacolo riprende le cromie degli esterni, con sedili sportivi in Nero Ade su cui spiccano cuciture e profilature in Verde Scandal, stesso colore utilizzato per i loghi Lamborghini ricamati sui poggiatesta. Il rivestimento del parafiamma è impreziosito dal ricamo che riproduce la mappa dell'Autodromo di Imola e il lettering 'Lamborghini Arena 2024' in Bianco Leda e mappe delle vie di fuga in Verde Scandal. Esclusive anche le targhette in carbonio con i loghi 'Lamborghini Arena 2024' e 'Ad Personam' posti sulle estremità della plancia.

Presentata a marzo 2023, Revuelto è la prima supersportiva V12 ibrida plug-in Hpev (High Performance Electrified Vehicle).

Equipaggiata con motore centrale V12 aspirato da 6,5 litri, abbinato a tre motori elettrici di cui uno integrato nel nuovo cambio doppia frizione a 8 rapporti, sviluppa una coppia massima è di 725 Nm a 6750 giri/min e una potenza massima di 1015 CV, garantendo una velocità di punta superiore ai 350 km/h e uno scatto 0-100 km/h in soli 2,5 secondi.



