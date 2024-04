DS con le DS 3 e DS 4 HYBRID aumenta l'offerta elettrificata

Da DS Automobiles arrivano nuove opzioni elettrificate per DS 3 e DS 4, nello specifico, grazie alle varianti HYBRID, i clienti hanno la possibilità di sfruttare i vantaggi della tecnologia ibrida autoricaricabile.

Infatti, la gestione della batteria è totalmente automatizzata, con la ricarica che avviene durante la guida senza bisogno di collegarsi a una presa di corrente.

A livello dinamico, le vetture in questione si avviano in modo silenzioso usando solo l'energia elettrica, con il motore a combustione che entra in gioco quando viene richiesta maggiore potenza. In un tragitto urbano di svariati chilometri, le varianti HYBRID di DS 3 e DS 4 consentono di viaggiare in elettrico per oltre il 50% del tempo, con una riduzione del consumo di carburante che può arrivare fino al 40%. Inoltre, per garantire la sicurezza dei pedoni, emettono un leggero segnale acustico quando si viaggia a più di 30 km/h. Nella guida extraurbana il nuovo motore elettrico offre un supplemento di potenza nelle accelerazioni per migliorare le prestazioni, riducendo, nel contempo, i consumi.

In un confronto con la DS 3 PureTech 130 con cambio automatico, nel ciclo combinato di omologazione WLTP, la variante HYBRD consente un guadagno di circa il 20% in termini di efficienza, vale a dire 1,2 litri di carburante in meno per percorrere 100 chilometri, ed una riduzione di 27 grammi per chilometro di CO2, con emissioni pari a 112 grammi per chilometro. Sulla DS 4, invece, il risparmio di carburante può arrivare al 16% nel ciclo combinato di omologazione WLTP, ovvero 1,1 litri di carburante in meno per percorrere 100 chilometri ed una riduzione del 15% delle emissioni di CO2, fino a un minimo di 116 grammi per chilometro.

A livello tecnico, le varianti HYBRID presentano un motore a benzina da 136 CV e 230 Nm di coppia massima, abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti che integra un motore elettrico da 28 CV e 55 Nm. Il sistema si avvale di una batteria agli ioni di litio NMC da 0,9 kWh.

Con l'ibrido migliorano anche le prestazioni, ed il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h per la DS 3, in confronto al modello termico con lo stesso motore, è inferiore di 1,2 secondi, attestandosi su 8,4 secondi; mentre sulla DS 4 il tempo nella medesima accelerazione passa a 10,4 secondi, sempre di 1,2 secondi inferiore rispetto alla vettura analoga con il solo propulsore termico. Infine, con DS 4 HYBRID parte l'offerta dalla nuova gamma DS Automobiles nel 2024, costituita da due allestimenti, PALLAS ed ÉTOILE, ognuno caratterizzato da due pacchetti opzioni diversi, ma con esterni identici per entrambe le versioni contraddistinti dalle DS WINGS e dai tubi di scarico in nero lucido, oltre che da speciali cerchi da 19 pollici. Per quanto riguarda il listino, la DS 4 HYBRID PALLAS: parte da 37.000 euro, mentre la DS 4 HYBRID ÉTOILE da 41.800 euro.

