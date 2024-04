Toyota Land Cruiser 250: l'evoluzione della specie

Toyota rinnova il Land Cruiser con il modello 250, che evolve il fuoristrada giapponese forte di una storia di oltre 70 anni. Le linee sono da off-road duro e puro, con un design semplice in cui si fondono tradizione e modernità. L’auto prende spunto dai primi 3 modelli e nel complesso spiccano il cofano lungo, il parabrezza verticale, lo sbalzo anteriore corto ed i passaruota trapezoidali.

La lunghezza complessiva è di 4.925 mm, la larghezza di 1.980 mm, l'altezza di 1.935 mm, mentre il passo di 2.850 mm. Inoltre, per migliorare la visuale laterale, il montante A è stato posizionato con un angolo più verticale, gli specchietti sono fissati alle portiere e la linea di cintura è stata abbassata di circa 30 mm rispetto al modello precedente. L’abitacolo esprime un carattere funzionale, ideale per il fuoristrada, con la strumentazione di guida e il display multimediale posizionati in alto per una facile visibilità.

Nello specifico, il display digitale della strumentazione, da 9 o 12,3 pollici, a seconda dell’equipaggiamento, si contraddistingue per una grafica ben leggibile in tutte le condizioni di luce, mentre il sistema multimediale può contare su di un touchscreen da 8 o 12,3 pollici, sulla navigazione basata su cloud, e sui comandi vocali. Proposto a 5 e 7 posti, il nuovo Land Cruiser è dotato di serie di un portellone posteriore ad apertura verticale con lunotto in vetro ad apertura indipendente. A livello di powertrain, per l’Europa occidentale è proposto con un motore turbodiesel da 2,8 litri riprogettato dalla potenza massima di 204 CV abbinato a un nuovo cambio automatico Direct Shift a otto rapporti.

Mentre la coppia massima di 500 Nm, disponibile tra i 1.600 e i 2.800 giri/min, consente di trainare carichi fino a 3.500 kg. Nel 2025 verrà introdotta una versione mild hybrid a 48V, sempre con il motore diesel sovralimentato da 2,8 litri. Per offrire il massimo supporto al guidatore sui percorsi più impegnativi, il nuovo Land Cruiser può contare sul sistema di trazione integrale permanente con albero di trasmissione rivisto, modifiche ai differenziali Torsen ed unità centrale rivisitata per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei consumi. Inoltre, il differenziale posteriore è stato rinforzato per una maggiore affidabilità, e il sistema di bloccaggio del differenziale presenta una risposta più rapida dell'85% in caso di blocco del veicolo, con il differenziale centrale aggiornato per migliorarne la durata, aumentando la coppia dell’attuatore e migliorando la resistenza alla corrosione.

Complessivamente, la rigidità torsionale del telaio è aumentata del 50%, mentre quella dell'insieme telaio-scocca è aumentata del 30%. Completano il quadro il debutto di un sistema di servosterzo elettrico, per la prima volta sul modello; della barra stabilizzatrice anteriore con funzione di sblocco, il Multi-Terrain Select (MTS) che regola lo sterzo, la forza motrice e il controllo del freno idraulico con la modalità Auto aggiuntiva che può essere utilizzata anche quando il mezzo è in modalità H4 o L4.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA