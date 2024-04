Nuovo Renault Captur punta a rinnovare storia di successo

Con l'obiettivo di proseguire una storia di successo, nuovo Renault Captur entra in scena all'insegna del rinnovamento, pur mantenendo il DNA di 'voiture a vivre' del segmento B. Due, su tutte, le parole d'ordine che hanno ispirato i designer, ovvero versatilità e polivalenza, a cominciare dall'esterno compatto abbinato ad un abitacolo spazioso e modulabile. "Per noi Captur ha sempre rappresentato una storia di successo - ha commentato Elisabeth Leriche, direttrice marketing Renault Italia - e la 'voiture a vivre' che ha quasi inventato is segmento B. Dopo 10 anni di successi anche in Italia era importante mantenerne le peculiarità, abbinate alle novità che la rendono una vettura completamente nuova, a cominciare dal design firmato Vidal".

La nuova versione di Renault Captur adotta infatti il nuovo linguaggio stilistico della marca, promosso da Gilles Vidal che di Renault è il direttore del design. Il nuovo stile, del quale Clio aveva già mostrato le prime direzioni, è caratterizzato da linee tese, precisione dei dettagli e giochi di luce e materiali che rendono l'aspetto più dinamico, a cominciare dall’inedito frontale. "Più di dieci anni fa - ha spiegato Fabrice Cambolive, Ceo di Renault - Renault ha sovvertito i codici del segmento B infondendo a Captur il DNA di 'voiture a vivre' incarnato dal massimo comfort, rimanendo un'auto compatta. Oggi Captur continua a distinguersi in linea con la nostra epoca, con un nuovo design, motorizzazione E-Tech full hybrid e OpenR Link con Google integrato".

Tra design e funzionalità, è il ruolo giocato da altri dettagli che ridefiniscono il frontale di Captur. Per raffreddare il motore, il frontale prevede una presa d’aria orizzontale posizionata sopra la lama aerodinamica ed un’altra nel paraurti. Le prese alle estremità del blocco anteriore hanno una funzione aerodinamica e contribuiscono al raffreddamento dei freni anteriori. "Pur mantenendo i vantaggi che ne hanno decretato il successo finora - ha commentato Gilles Vidal - Nuovo Captur afferma la sua personalità con nuove proporzioni più atletiche e dinamiche. Il frontale orizzontale, dall’espressione grafica e tecnologica, è stato sottoposto ad una vera e propria metamorfosi, conferendogli una forte identità stilistica".

All'interno dell'abitacolo, il protagonista è il comfort così come l’integrazione del sistema multimediale OpenR Link e dei nuovi driver display (fino a 10,25”) che rendono l’abitacolo ancora più moderno. Nuove anche le sellerie in tutti gli allestimenti che sono ancora più ricchi, di serie, nel nuovo allestimento Esprit Alpine all’insegna della sportività. Sul versante dell'abitabilità, il raggio alle ginocchia per i passeggeri dei sedili posteriori rimane ai vertici del mercato, con 221 mm. Il 'segreto' è nel dispositivo diventato ormai marchio di fabbrica di Captur, ovvero la panchetta posteriore che consente uno scorrimento di 16 cm, in modo da scegliere se privilegiare il volume di carico o lo spazio riservato ai passeggeri dei sedili posteriori.

"Ci siamo immaginati un pubblico molto ampio - ha spiegato ancora Leriche - perché la platea è molto vasta, come ampia è l'offerta di motorizzazione per clienti che cercano esperienze di guida differenti, dal gpl fino alla versione più sportiva di Esprit Alpine. Captur entrerà in pieno nella nostra offensiva di prodotto mai vista prima, dall'ibrido in cui Captur giocherà il suo ruolo, all'elettrico che punta ad un altro target ancora". Sotto al cofano, sono 3 i tipi di alimentazioni disponibili e 4 i motori, dal 1.0 Tce turbo 90 cv fino al mild hybrid 1.3 TCE turbo 160 cv, passando dal Gpl 1.0 Tce turbo da 100 cv e dal E-Tech full Hybrid 1.6 che eroga una potenza di 145 cv. Sempre prodotto presso lo stabilimento di Valladolid, Nuovo Renault Captur sarà commercializzato in Europa da questo mese di Aprile.

Video Nuovo Renault Captur punta a rinnovare storia di successo

