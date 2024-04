Mini Cooper S anche in allestimento Classic

La quinta generazione della Mini Cooper S è spinta da un motore a quattro cilindri da 204 CV e 300 Nm di coppia massima che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Inoltre, è dotata di un sistema di sospensioni atto ad enfatizzarne la maneggevolezza. Nel classico modello a tre porte Mini strizza l'occhio agli automobilisti che prediligono il massimo coinvolgimento alla guida, con la carreggiata maggiorata che ottimizza la dinamica nelle situazioni più difficili.





Tanti i sistemi di assistenza, come la funzione Safe Exit, che monitora l'area circostante il veicolo parcheggiato e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima che la portiera venga aperta; l'Active Cruise Control, che aiuta il guidatore mantenendo automaticamente la distanza dal veicolo che lo precede; ed il Parking Assistant, che riconosce automaticamente gli spazi di parcheggio e si occupa di tutta l'operazione in automatico premendo un pulsante. Inoltre, il primo assistente vocale completo del brand migliora la connessione tra auto e conducente. L'allestimento Classic offre ulteriori colori della carrozzeria e finiture del tetto a contrasto. Nello specifico, la livrea Ocean Wave Green accentua il design minimalista della vettura, mentre il tetto a contrasto e le calotte degli specchietti retrovisori in bianco conferiscono maggior risalto alla figura della Mini Cooper S. L'offerta dei cerchi in lega spazia da 16 a 18 pollici.

L'abitacolo di questo allestimento presenta superfici nero-blu in materiale a maglia bicolore, e sfoggia pregiati sedili Vescin in grigio o nero per creare un contrasto cromatico. Il motivo traforato a pied-de-poule sullo schienale e sul sedile, le cuciture blu e gli inserti in tessuto fantasia sulle fiancate, inoltre, accentuano il design degli interni della vettura inglese.

