Lotus Emeya in anteprima italiana al Miart

La nuova Lotus Emeya, prima hyper-GT 100% elettrica del marchio, arriva in anteprima italiana al Miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano e uno degli eventi più importanti, a livello globale, nel mondo dell’arte. L’evento, giunto alla ventottesima edizione, si terrà dal 12 al 14 aprile presso Allianz MiCo e Lotus ha annunciato la sua partecipazione attraverso l’esposizione della nuova creazione della casa di Hethel. Il tema dell’edizione 2024 di miart sarà 'No time no space', per sottolineare il desiderio di superare i propri confini sia dal punto di vista temporale, allargando l’offerta di opere d’arte dal punto di vista cronologico, sia dal punto di vista spaziale, trasportando i visitatori in incursioni nel tessuto urbano.

Un tema che si sposa con la nuova filosofia di Lotus Cars, che non si pone limiti quando si muove tra eccellenza ingegneristica e creatività nel design. Emeya è un esempio di questa fusione, perché unisce riferimenti a modelli Lotus e linee che esprimono dinamismo ed eleganza futuristica. La filosofia 'For the Drivers' ha ispirato il design della vettura che, oltre ad esaltare gli aspetti innovativi e tecnologici, si sposa con le esigenze di chi la guida, garantendo allo stesso tempo comfort e praticità. Le decise linee esteriori creano una struttura marcata, con un sottile LED a comporre le luci posteriori che percorrono il retro della vettura. Emeya vanta anche un baricentro basso, che Lotus chiama ‘hyperstance’ ossia ‘iper-posizione’.

Posizionando la batteria tra le ruote e vicino al suolo si ottiene un vero aspetto da sportiva e il lungo passo con sbalzi corti dà l'impressione che le ruote siano agli angoli, conferendo a Emeya una posizione più stabile e dinamica. Emeya è stata presentata in Cina il 16 gennaio e arriverà ai clienti in Europa nella seconda metà del 2024, con tre allestimenti, ovvero Emeya, a partire da 111.490 euro, Emeya S, per chi privilegia il comfort, a partire da 132.560 euro ed Emeya R, la versione piú potente e completa, a partire da 157.200 euro.

