La Mazda CX-60 è un Suv premium sotto ogni aspetto

Il concetto di auto premium in Mazda raggiunge la sua massima espressione con la CX-60, il Suv della casa di Hiroshima che sfoggia contenuti tecnici di altissimo livello, e presenta una cura del dettaglio da riferimento.

Con una lunghezza di 4,74 metri, la sua presenza sulla strada è notevole e il design sottolinea un'architettura raffinata, con il motore posto il posizione longitudinale, come si evince dal lungo cofano anteriore e dalla trazione posteriore o integrale.

Rappresenta una delle ultime evoluzioni del Kodo design, il quale, secondo il concetto giapponese di Ma, unisce la tranquilla e solenne bellezza dello spazio vuoto con la robustezza di questo Suv. L'abitacolo, spazioso e accogliente, anche grazie al passo di 2,87 metri, mette in luce una qualità dei materiali ed un assemblaggio degni di un'ammiraglia. Tante le soluzioni per i rivestimenti, come la plastica lavorata, la pelle nappa, fino ad arrivare al tessuto intrecciato, tipico dell'artigianato giapponese, per la plancia delle versione Takumi. Questa richiama la tecnica di cucitura giapponese denominata Kakenui, il cui lo spazio tra i tessuti rivela il materiale sottostante. Non mancano inserti che possono essere in alluminio, o in legno d'acero, con un equilibrio asimmetrico che riflettere l'estetica giapponese di Hacho. Tutto questo mira a ricreare un ambiente che favorisce il comfort nella maniera più assoluta. Grazie ad una telecamera con riconoscimento facciale, inoltre, la CX-60 è in grado di identificare la figura al volante, adattando rapidamente le impostazioni in base a come erano state precedentemente selezionate dal guidatore.

L'architettura sotto pelle prevede la trazione posteriore, e consente di avere anche la trazione integrale permanente, il che si traduce in una dinamica di guida più reattiva ed immediata che sfrutta anche il Kinematic Posture Control, il quale va a frenare la ruota posteriore interna per enfatizzare la dinamica in curva. Inoltre, la vettura può contare su di cambio automatico ad 8 marce, realizzato in autonomia, che non si avvale del classico convertitore, ma utilizza una frizione, per essere più efficace delle trasmissioni automatiche convenzionali. Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre alla power unit plug-in hybrid con una potenza di sistema di 327 CV, che consente alla CX-60 Phev di percorrere oltre 60 km in modalità elettrica, sfruttando una batteria da 17,8 kWh, il Suv giapponese può essere spinto dall'innovativo propulsore e-Skyactiv D: un sei cilindri in linea da 3,3 litri, disponibile con due livelli di potenza, 200 e 249 CV, rispettivamente per la variante a trazione posteriore, e per quella a trazione integrale, che lavora in sinergia con il nuovo sistema ibrido a 48 Volt, ed è dotato di una tecnologia di combustione innovativa. Nello specifico, la forma del cielo del pistone chiamata Double Egg-Shape, permette di ottimizzare la combustione mediante il sistema chiamato Distribution Controlled Partially Premixed Compression Ignition, per un'efficienza termica superiore al 40%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA