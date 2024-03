Il futuro dell'auto per Bmw è anche Neue Klasse X

Il futuro dell'automobile secondo Bmw è anche quello di Neue Klasse X. Svelata nelle scorse settimane in Portogallo, la futuristica Bmw Vision Neue Klasse X è infatti stata concepita come sinonimo di stile di vita attivo, dinamismo, efficienza e sicurezza alla guida.

Alla base del progetto c'è la nuova piattaforma Neue Klasse, ovvero quella sulla quale la casa tedesca costruirà di fatto una nuova famiglia di auto elettriche, il cui arrivo è previsto a partire dal 2025. Il primo Suv della serie, che riprende il naming 'X' ma basato sulla piattaforma Neue Klasse, richiama nelle dimensioni l'attuale X3 ma combina un innovativo design esterno a interni spaziosi, tecnologici e luminosi.

L'illuminazione speciale e gli effetti sonori abilitati dalla prossima generazione di Bmw iDrive, sono stati pensati per migliorare l'esperienza digitale dell'utente, sempre più intuitiva. Le tre caratteristiche principali della Neue Klasse, ovvero la natura elettrica, l'attitudine digitale e circolarità in quanto a caratteristiche sostenibili, con la Neue Klasse X sono ampliate, per includere la quarta dimensione del piacere di guida.

Il merito è anche del telaio sviluppato appositamente per la Neue Klasse e della sesta generazione della tecnologia Bmw eDrive. Il concetto di sostenibilità alla base del progetto, ne garantisce anche una produzione responsabile.

"Il concetto di Neue Klasse - ha commentato Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG - rappresenta per Bmw un livello di guida ancora più alto. La Bmw del futuro avrà quattro super-cervelli totalmente nuovi, ovvero computer ad alte prestazioni che lavoreranno insieme in modo intelligente su quello che, fino ad ora, è stato elaborato separatamente, con una potenza di calcolo fino a dieci volte superiore. Tutto questo consentirà il prossimo salto di qualità nella guida automatizzata".

All'interno, la posizione leggermente rialzata è stata pensata per garantire un'esperienza di guida sicura. Il volante è stato ridisegnato con pulsanti multifunzione, display centrale con funzionalità di controllo touch intuitivo e Bmw Panoramic Vision, insieme al controllo vocale avanzato del Bmw Intelligent Personal Assistant.

Il Bmw Panoramic Vision proietta informazioni chiave su tutta la larghezza del parabrezza e sarà integrato nei modelli di produzione della Neue Klasse dal display head-up 3D migliorato.

La Personal Sound Experience apre poi a numerose possibilità.

Con questa funzione digitale, gli occupanti dell'auto possono infatti godere del loro suono preferito in qualsiasi viaggio.

"La Bmw Vision Neue Klasse X - ha spiegato Adrian van Hooydonk, responsabile del design del BMW Group - offre uno sguardo in avanti per i modelli X della Neue Klasse. Gli stessi principi si applicano ai nostri veicoli sportivi: elettrici, digitali e circolari. I modelli X rimarranno sempre forti nel carattere e con un'interpretazione molto distintiva della firma luminosa Bmw".

