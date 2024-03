Mercedes AMG GT 43: la supercar diventa a 4 cilindri

Cresce la gamma della Mercedes AMG GT Coupé con l'arrivo dell'AMG GT 43. Esteticamente, si differenzia per la veste aerodinamica della zona anteriore con grandi le prese d'aria che ne sottolineano la larghezza, per i parafanghi anteriori e posteriori più stretti, per la grembialatura posteriore modificata, e per i doppi terminali di scarico rotondi, che prendono il posto di quelli trapezoidali. Inoltre, presenta dei cerchi in lega da 19 pollici di serie, ma si possono avere anche da 20 pollici, e persino delle ruote forgiate da 21 pollici.

La nuova supercar tedesca nasconde sotto il cofano un motore a quattro cilindri che, con la sua leggerezza, ne enfatizza l'agilità in curva. Si tratta del propulsore turbo 2 litri da 421 CV e 500 Nm di coppia massima, già presente su altri modelli sportivi della stella. Un'unità che sfrutta un turbocompressore che riprende una tecnologia derivata da quella della Formula 1 e che, grazie al sistema ibrido leggero, consente alla vettura di sfruttare anche un boost temporaneo di 14 CV. Inoltre, la trasmissione AMG SPEEDSHIFT MCT 9G presenta una frizione a bagno d'olio che sostituisce il convertitore di coppia, per cui vanta un peso ridotto ed ottimizza la risposta dell'acceleratore. A livello di prestazioni l'AMG GT a 4 cilindri non ha timori reverenziali verso auto con motori più grandi, come si evince dallo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,6 secondi, e dalla velocità massima di 280 km/h.

Tra gli accessori pensati per migliorare la dinamica del veicolo troviamo il sistema AMG RIDE CONTROL, che prevede il controllo dello smorzamento di ciascuna ruota in pochi millisecondi, e l'asse posteriore sterzante, con le ruote posteriori che sterzano nella direzione opposta a quelle anteriori fino a 100 km/h, o nella stessa direzione oltre i 100 km/h. A richiesta, anche il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS con i supporti motore dinamici; il differenziale posteriore autobloccante; il programma di guida Race; l'elemento aerodinamico attivo nel sottoscocca; e le pinze dei freni AMG verniciate di giallo. Inoltre, nella lista degli accessori è compreso anche l'alettone posteriore rigido.

