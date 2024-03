Bentley ritarda l'arrivo dell'elettrica

In base a quanto riportato da www.autocar.co.uk, Bentley starebbe ritardando l'arrivo del primo modello elettrico alla fine del 2026, posticipando quindi l'ingresso sul mercato che, originariamente, era previsto per il 2025. Una scelta dovuta alla situazione attuale, in cui si prevede una maggiore presenza temporale nei listini delle vetture ibride plug-in, ma anche al ritardo della realizzazione della nuova piattaforma del gruppo Volkswagen denominata PPE, acronimo di Premium Performance Electric, sulla quale si baserà la nuova Bentley elettrica. Quest'ultima sarà realizzata a Crewe, con l'impianto produttivo che verrà esteso ed adattato anche alla costruzione di veicoli elettrici Secondo quanto dichiarato ad Autocar dal Ceo del brand, Adrian Hallmark, il primo veicolo elettrico Bentley non sarà una versione a batteria di un modello esistente, ma un'auto completamente nuova. Il che porterebbe a generare meno aspettative, ed una conseguente minore pressione a livello commerciale sulla nuova vettura elettrica.



