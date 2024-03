Opel Movano punta anche sulla variante camper

Non solo merci da trasportare, per Opel Movano che punta anche ai viaggi con l'allestimento camper firmato Crosscamp. Tre, in particolare, sono i modelli Crosscamp basati su Opel Movano, ovvero il Crosscamp 541, un veicolo flessibile per tutti i giorni, oltre alle due varianti Crosscamp 600 e 640 che puntano sul massimo comfort abitativo in viaggio e su un ampio spazio di stivaggio.

In particolare, Crosscamp 541, con una lunghezza totale di 5,41 metri, è adatto anche al traffico cittadino e si adatta alla maggior parte dei parcheggi. Grazie al suo concetto modulare, è possibile creare fino a 14 varianti da un'unica pianta. Un concetto di arredamento variabile garantisce da un lato il comfort abitativo e notturno e, dall'altro, offre molto spazio per riporre biciclette, tavole da surf e altre attrezzature per il tempo libero e lo sport.

Nella parte anteriore, il guidatore e il passeggero possono godere di comode poltrone girevoli con braccioli. Quattro vani portaoggetti al tetto possono ospitare piccoli utensili. La boiserie in legno crea invece un'atmosfera accogliente. Nella zona giorno del Crosscamp 541, al posto di un letto fisso, dietro il conducente c'è un grande divano letto, che può essere ripiegato in pochi passaggi e fissato alla parete laterale per risparmiare spazio.

Le due varianti Movano Crosscamp 600 e 640 sono ancora più comode. Ognuno di essi offre un'area salotto con tavolo e un'estensione oscillante nella parte anteriore, una cucina e un bagno al centro e un letto matrimoniale nella parte posteriore, installato trasversalmente nel Crosscamp 600 e longitudinalmente nel Crosscamp 640.

Il funzionale mobile cucina è dotato di un piano cottura a tre fuochi, un lavello con rubinetto integrato e un frigorifero da 84 litri con vano congelatore, la cui porta si apre verso l'ingresso, consentendo un facile accesso dall'interno e dall'esterno. Gli ampi cassetti senza maniglie sotto il lavello e le superfici di appoggio e di lavoro offrono molto spazio durante la cottura.

I modelli Crosscamp sono disponibili con motori turbodiesel con potenze da 103 kW/140 CV a 121 kW/165 CV.



