La famiglia di Cupra Formentor si allarga ulteriormente

La gamma Cupra Formentor si arricchisce con due nuove versioni per offrire ai clienti vetture dall'alto contenuto sia in termini di design sia tecnologico.

La prima novità importante è l'introduzione di Formentor Impulse, la nuova versione che include tutte le dotazioni più richieste di serie, l'edizione speciale Tribe Edition che si arricchisce della motorizzazione 1.4 e-Hybrid da 204 CV e la disponibilità delle due nuove versioni esclusive numerate VZ5 Century Bronze ed Enceladus Grey, svelate qualche settimane fa.

La nuova Formentor Impulse racchiude tutti gli equipaggiamenti più apprezzati dai clienti, offrendo così una vettura che include di serie cerchi in lega da 19" di colore nero/rame, colore carrozzeria metallizzato a scelta tra Grigio Magnetico, Nero Midnight o Bianco Nevada, sistema di navigazione da 12", portellone elettrico "handsfree", park assist, videocamera posteriore e altro ancora. Il prezzo di listino di Cupra Formentor Impulse è di 45.350 euro.

Sempre nell'ottica di poter offrire al cliente una versione completa e ricca in termini di contenuti e parsimoniosa nei consumi, Cupra ha introdotto la motorizzazione e- Hybrid 204 CV DSG nell'allestimento Tribe Edition.

La dotazione di serie di questa nuova versione include cerchi in lega da 19" neri, colore carrozzeria Nero Midnight, sedili anteriori avvolgenti in Dinamica nera, pedaliera in Dark Aluminium, griglia anteriore, modanature, passaruota e guscio specchietti in tinta con la carrozzeria, oltre al sistema di navigazione da 12" e altro. Il prezzo di listino di Formentor Tribe Edition e-Hybrid DDG 204 CV è di 46.850 euro.

Il 5 cilindri di Formentor VZ5 da 390 CV, 480 Nm di coppia ed equipaggiato di Torque splitter è un'icona per tutti gli appassionati di motori. Motivo per cui, in occasione del sesto anniversario, Cupra ha voluto rendergli omaggio ed editare due nuove versioni limitate numerate, disponibili in solo 222 esemplari ciascuna. Si tratta delle versioni VZ5 caratterizzate da due nuovi colori opachi e distintivi, Century Bronze ed Enceladus Grey. Il prezzo chiavi in mano delle due nuove versioni di Formentor VZ5 2.5 TSI 4Drive DSG è di 75.800 euro.





