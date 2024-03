A luglio Q6 e-Tron, prima Audi con piattaforma elettrica Ppe

Si accendono finalmente i riflettori sulla Q6 e-Tron, il primo modello Audi di serie basato sulla inedita piattaforma elettrica Premium Platform Electric (Ppe) sviluppata con Porsche) che diventa il punto di riferimento della categoria per autonomia, sino a 625 km, e per potenza di ricarica, sino a 270 kW.



Proposta dal mese di luglio con prezzi che partono da 79.500 euro, Audi Q6 e-Tronic Quattro sarà disponibile nelle due varianti da 387 Cv e e 517 Cv (quest'ultima denominata SQ6) entrambe con trazione integrale elettrica e batteria da 100 kWh a 800 Volt.

Nel dettaglio, Audi Q6 e-T Quattro da 387 Cv può contare su 535 Nm di coppia, valore che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e una velocità massima di 210 km/h.

La variante sportiva Audi SQ6 e-Tron Quattro mette a disposizione 820 Nm in modalità boost, che si traducono in uno 0-100 km/h in 4,3 secondi e in una velocità massima (ove non esistono limiti) di 230 km/h. Successivamente al lancio debutteranno due varianti a trazione posteriore: un powertrain long range e un powertrain d'ingresso.

Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW (di serie), Audi Q6 e-Tronic Quattro può ripristinare sino a 255 km di autonomia in dieci minuti presso una stazione HPC e lo stato di carica (SoC) passa dal 10% all'80% in 21 minuti.

A questo progresso nelle operazioni di ricarica contribuiscono la gestione termica predittiva e la funzione Plug & Charge.

Presso le stazioni di ricarica Ionity ed Ewiva, le Q6 e-Tronic ottengono l'autorizzazione automaticamente al momento dell'inserimento del cavo di ricarica senza bisogno di alcuna scheda o App.

Ai primati tecnologici relativi alla sezione elettrica, nella nuova Q6 e-Tron si accompagnano un abitacolo fortemente caratterizzato dall'innovativo 'palcoscenico digitale' e la marcata digitalizzazione delle funzioni di cui è l'elemento centrale il comando vocale gestito dall'intelligenza artificiale.

E infatti presente l'inedita architettura elettronica E3 1.2 (E3 è l'acronimo di End-to-End Electronic Architecture) che utilizza cinque piattaforme informatiche High-Performance Computing Platform (HCP) che controllano tutte le funzioni del veicolo.

L'architettura E3 1.2 - che è caratterizzata da una straordinaria velocità di calcolo e che rende possibile l'applicazione dell'intelligenza artificiale - costituisce la base per la digitalizzazione dei futuri modelli Audi. Con questa soluzione l'auto può usufruire del nuovo infotainment del sistema operativo Android Automotive OS.

Novità anche nei servizi premium destinati a rendere sicuro e confortevole l'utilizzo di un'auto full electric. Queste soluzioni si chiamano e-Tron Power on demand ed e-Tron Switch.

Il primo in particolare, è il servizio di ricarica 'on demand on location' fornito da E-Gap con i propri van 100% elettrici.

E-Gap fornisce la ricarica in modalità fast e in qualsiasi zona delle città coperte dal servizio durante il lavoro, una cena, un concerto o in qualsiasi momento lo si desideri. Il cliente è svincolato dalla necessità di cercare una colonnina e collegarvi la sua Q6 e-Tron. Nel caso poi fosse necessario affrontare un lungo viaggio - ad esempio per le vacanze - magari verso una zona non ancora adeguatamente servita dall'infrastruttura di ricarica il nuovo servizio e-Tron Switch. il proprietario di Q6 e-Tron può optare per 15 giorni all'anno per una vettura ibrida della gamma Audi, così da soddisfatte le proprie esigenze di mobilità senza rinunciare alla qualità e al piacere di guida dei Quattro Anelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA