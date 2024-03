Mercedes AMG E 53 Hybrid 4Matic+: sportiva elettrificata

Mercedes presenta l'AMG E 53 Hybrid 4Matic+, la nuova proposta sportiva ibrida plug-in della stella.

Realizzata sia in versione berlina che wagon, sfoggia elementi tipici, quali la mascherina a listelli verticali e parafanghi anteriori più larghi di 11 mm. Non mancano aperture per l'aria più pronunciate, e minigonne laterali che si combinano con l'accenno di spoiler posteriore. Dietro spiccano i 4 scarichi, oltre all'intrigante grafica interna delle firme luminose. L'abitacolo sfoggia sedili sportivi con cuciture rosse, ed evidenzia dei contenuti specifici per il sistema d'infotainment Mbux. Anche il passeggero può avere il suo display, a richiesta, così come tra gli optional è previsto il track pace, per migliorare le performance nella guida in pista. Sotto pelle troviamo una power unit composta da un motore a 6 cilindri 3.0 sovralimentato e da un propulsore elettrico alimentato da una batteria da 28,6 kWh per una potenza di sistema di 585 CV e 750 Nm di coppia massima.

Con il pacchetto Dymanic Plus la potenza massima in modalità Race Start sale a 612 CV per coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. Con questo accessorio, inoltre, la vettura teutonica raggiunge i 280 km/h di velocità massima, dove consentito, incrementando la punta velocistica, sempre limitata elettronicamente, di 30 km/h. Questa sportiva integrale, da oltre 100 km in modalità 100% elettrica, accetta la ricarica del pacco batteria in corrente continua fino a 60 kW di potenza per recuperare dal 10% all'80% dell'energia in un tempo di 20 minuti.



