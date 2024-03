Audi A3 allstreet strizza l'occhio alle sportive di casa

Si chiama allstreet la nuova versione di Audi A3 che si rinnova con un design ancora più muscolare. Con un'evoluzione che ha attraversato quattro generazioni, la compatta dei quattro anelli si ripresenta in scena con un a serie di novità che integrano la nuova corporale identity del marchio.



Il single frame esagonale, privo di cornice e più ampio rispetto al precedente modello, generose prese d'aria e un incisivo paraurti che enfatizza ulteriormente il carattere dinamico della vettura, sono tra le novità che spiccano a livello estetico, insieme, allo spoiler anteriore ispirato ai modelli RS nella variante con look S line.

"Audi A3 allstreet si distingue dal resto della famiglia Audi A3 sin dal primo sguardo - ha commentato Stephan Fahr-Becker, team leader exterior design di Audi AG - e la nuova crossover urbana costituisce un unicum tra le compatte premium. E' fortemente caratterizzata dall'assetto rialzato e dal single frame ottagonale nero opaco, corredato della griglia a nido d'ape dallo sviluppo verticale più marcato rispetto ad Audi A3 Sportback".

Un elemento stilistico, quest'ultimo, che avvicina Audi A3 allstreet ai modelli della gamma Audi Q. Costituiscono un'esclusiva della crossover compatta le tre scanalature in corrispondenza dello spoiler anteriore e dell'estrattore, dalla vocazione off-road, così come le minigonne e le finiture a contrasto nella zona inferiore delle portiere. Completano il pacchetto estetico i loghi neri.

L'assetto di Audi A3 allstreet è rialzato di 30 mm rispetto ad Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Una caratteristica che favorisce l'accessibilità e porta in dote una posizione di guida dominante nonché una taratura specifica di molle e ammortizzatori. All'incremento della luce libera da terra contribuiscono le sospensioni dall'escursione maggiorata di 15 mm e gli pneumatici dalla spalla più generosa.

Tra le dotazioni a richiesta spicca lo sterzo progressivo, a demoltiplicazione e assistenza variabili, dalla taratura più sportiva rispetto alla precedente gamma Audi A3. La nuova Audi A3 allstreet adotta di serie cerchi in lega da 17 pollici sin dal primo livello di allestimento anziché le ruote da 16 pollici di primo equipaggiamento per le versioni d'ingresso di Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. A richiesta sono proposti cerchi da 18 e 19 pollici.

Al lancio, la nuova gamma Audi A3, prodotta presso lo stabilimento Audi di Ingolstadt, sarà proposta con due motorizzazioni a 4 cilindri sovralimentate mediante turbocompressore e abbinate alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti: 2.0 (35) TDI da 150 CV e 360 Nm di coppia e 1.5 (35) TFSI da 150 CV e 250 Nm.

Quest'ultimo con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt.

Successivamente al lancio, nel corso del secondo trimestre, verranno introdotte ulteriori motorizzazioni Tfsi e Tdi. Nuove Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan raggiungeranno le concessionarie italiane nel corso del mese di maggio e verranno proposte inizialmente nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition con prezzi a partire da 37.000 euro per la Sportback e 38.300 euro per la Sedan.

Audi A3 allstreet, attesa anch'essa nelle concessionarie italiane a maggio, è declinata nelle configurazioni Business, Business Advanced e Identity Contrast con prezzi a partire da 39.500 euro.



